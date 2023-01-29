Неканоническая красота: как избавиться от чувства собственного несовершенства и по-настоящему полюбить себя

Издавна человек чувствовал потребность быть принятым в обществе. Ведь от этого зависело его выживание — будет ли у него жилье, защита от холода и хищников, еда и одежда.

Сейчас ситуация кардинально поменялась. Человечество достигло такого уровня развития, что каждая взрослая личность потенциально может сама закрывать базовые вопросы. Однако привычка подстраиваться под других глубоко укоренилась на генетическом уровне.

Именно поэтому мы обращаем внимание на общепринятые каноны красоты и поведения. Их влияние усиливают соцсети, реклама, бьюти-индустрия, объективация и сексуализация женского тела.

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Психолог Ольга Гулей рассказала подробно, как почувствовать настоящую любовь к себе и особенностям своего тела.

Дальше ты узнаешь:

откуда растут корни искаженного представления о красоте; как боль от неприятия себя заставляет терпеть жало косметических процедур; что такое истинная любовь к себе; в чем состоит красота настоящей любви и действительно ли мужчинам интересны только женщины с модельной внешностью; как полюбить себя, несмотря на свои особенности; как привить дочери любовь к своему телу.

Где корни искаженного представления о красоте

Всем людям, не только женщинам, в начале жизни свойственно ориентироваться на общество. Однако по мере того, как личность взрослеет, внешние ориентиры заменяются на внутренний авторитет.

Это не происходит в один момент после наступления совершеннолетия. Некоторые люди даже во взрослом возрасте не могут опираться на себя и поэтому подстраиваются под мнение других во всем.

Тем не менее, корни искаженного представления о красоте нужно искать в детстве. Реклама начинает оказывать влияние на человека с раннего возраста.

Есть исследования, утверждающие, что малыши начинают распознавать бренды в шесть лет.

Учитывая, что ребенок до восьми лет воспринимает информацию практически без фильтров критического мышления, этого времени достаточно, чтобы на подсознание записались какие-то “нормы” индустрии. В дальнейшем они легко подпитываются рекламой и медиа.

Каверзные законы рекламы

Особенность рекламы состоит в том, что она оказывает накопительный эффект и влияет на подсознание. Реклама продает не просто продукт, а образ жизни.

Ведь если товар или услуга действительно необходимые и дефицитные, то им реклама практически не нужна. А если предложение на рынке больше, чем реальный спрос, то маркетологи начинают искать другие способы продать продукт.

Сначала специалисты обнаруживают скрытую, но значимую потребность человека, а потом на основе этого создается продукт и реклама.

Как правило, ключевые потребности — быть принятым и избежать одиночества. А поскольку у большинства людей эти темы не проработаны, то на них легко нажимать.

Маркетинг работает особенно хорошо еще и потому, что люди путают внимание и любовь.

Украшение образа человека в рекламе и медиа — это попытка сделать модель максимально желательной, в том числе сексуальной, согласно с чьими-то субъективными представлениями, чтобы продать товар/услугу, — говорит психолог.

Таким образом, продавая товар/услугу, реклама одновременно продает образ человека. И так как сексуальная энергия — это мощная энергия жизни и действительно важная часть личности, то зрители рекламы привыкают к чрезмерно сексуальному образу человека как к норме.

Однако реклама умалчивает о том, что сексуальность свойственна каждому без исключения человеку по умолчанию, и ее не нужно искусственно создавать.

В конце концов, постоянное стремление внимания и угождение другим ради этого не приносит человеку ожидаемого ощущения полного счастья.

“Магия” фотошопа и масок в Instagram

Давление на женщин относительно молодости, красоты и стройности было всегда. Сейчас оно только усиливается “магией” фотошопа и масками в Instagram.

Картинки в соцсетях, медиа и рекламе в большинстве своем нереальны, но женщины видят их каждый день и неизбежно сравнивают себя с ними. Конечно, это влияет на самооценку.

При этом чем дальше, тем человеку сложнее выглядеть хотя бы приблизительно к инстаграмным “нормам”. Да и это практически невозможно. Поэтому недовольство собой растет, а женщина фокусируется на недостатках, полностью или частично отвергая свои сильные стороны.

Успешности некоторых звезд и блоггеров способствует объективация женского тела. Она издавна процветала в нашем обществе. Раньше женщины имели крайне ограниченные возможности, как себя проявлять, кроме как выполняя семейные функции, поэтому быть избранной мужчиной — было едва ли не единственной стратегией выживания и “достойной” жизни.

Сейчас ситуация существенно изменилась и женщины имеют гораздо больше возможностей для реализации, кроме семьи. Но генетическая память о зависимости выживания от красоты — еще есть.

В моей практике едва ли не каждая женщина жалуется на ощущение собственной недостаточности: недостаточной красоты, недостаточной интересности и т.д.

Если эта история о вас тоже и это вам мешает нормально жить — с этим можно справиться, “перепрошив” деструктивные паттерны, — уверяет Ольга Гулей.

Жало косметических процедур и боль от неприятия себя

Потребность чувствовать себя принятым в обществе — одна из ключевых в психике. И если человек измеряет свою нормальность, опираясь на реакции других, то, естественно, хочет понравиться окружению.

Однако есть два существенных “но”:

тренды переменные; всегда есть 50:50 тех, кому ты нравишься и тех, кому — нет.

Следовательно, женщина, которая постоянно ищет, что бы в себе улучшить, всегда это найдет. Ведь боль от процедур легче выдержать, чем боль от неприятия, отторжения и одиночества.

Очевидно, так человек надеется, что изменившись, он, наконец, получит достаточно любви к себе. Однако, в конце концов, должно прийти понимание, что подстраиваться под других — утопическая и бесконечная игра.

Потому лучше быть собой. Тогда по принципу сходства рядом с тобой окажутся люди, близкие по ценностям и вкусам.

Как этого добиться? Найти внутренние деструктивные убеждения и заменить их на те, которые будут работать во благо тебе. Легче это делать с психологом или психотерапевтом, ведь при попытке самотерапии наша психика защищается и всеми возможными способами пытается скрыть уязвимые места.

В конечном счете, целью является не одобрение других, а чувство любви внутри.

Что такое любовь к себе

Любить себя — это делать себе добро в каждом действии, — убеждена психолог.

При этом делать это нужно постоянно и тотально. К примеру, кто-то скажет, что в его/ее понимании хорошо — это кормить себя тортиками.

Посмотрим в это поглубже. В этом случае речь идет преимущественно об удовлетворении вкусовых рецепторов языка. И все. Но человек — это что-то большее, это тело, ум и дух. Так что от твоих действий хорошо должно быть всему/всей тебе.

Твоим органам нужно качественное питание, коже и гормонам — полноценный сон, глазам — смотреть на красоту, телу — тепло, комфорт и движение, а психике — очищение от деструктивных мыслей.

— Дайте себе все то, чего хотите от других, особенно близких, партнеров, друзей, и гарантирую, вы себя полюбите. Мы любим тех, кто относится к нам хорошо. Вот этим и стоит заняться: стать себе лучшим партнером, — считает Гулей.

Красота настоящей любви

Многие женщины все еще верят, что мужчинам интересны только партнеры с модельной внешностью. Действительно, картинка важна, при чем для людей всех полов.

Это эволюционный механизм — природе нужно, чтобы мы выбрали самого сильного и здорового партнера для размножения. И это мы считываем по внешности. Однако это имеет значение только в начале общения.

Ведь как внешность не “тюнингуй”, тело, жесты, речь все равно расскажут ключевую информацию собеседнику о тебе. Вау-эффект от картинки длится недолго. Начинается диалог, и сразу становится понятно, кто есть кто.

То есть красота настоящей любви заключается в том, что внешность человека может изменяться в глазах партнера по мере того, как раскрывается суть личности.

Кому-то на данном этапе жизни достаточно хорошей обложки. И это тоже нормально. Просто в каждом отдельном случае человек принимает решение, что ей нужно именно сейчас: красивая картинка, личность, красивая личность или еще что-то.

Как полюбить себя, несмотря на свои особенности

Есть два ключевых этапа на пути к настоящей любви к себе. Разберемся на примере проблемной кожи.

Этап 1

Здесь важно осознать и принять тот факт, что это мое тело, и оно старается для меня, как может. Это моя кожа. Да, она сейчас с несовершенствами, однако это МОЯ кожа.

Она выполняет множество функций — помогает мне чувствовать, выводить токсины, защищает меня от раздражителей и т.д.

Если мне не нравится ее вид, то это не вина самой кожи. Очевидно, ей плохо и она просит моей помощи.

Обратите внимание, мы не критикуем кожу за несовершенство, а смотрим на нее как на нашего партнера, которому нужна помощь. Таким образом, мы проявляем уважение к коже, — отмечает эксперт.

Этап 2

На этом этапе следует начать сотрудничать со своим телом с позиции уважения. Ведь тело — наш партнер, которого нужно не использовать, а сотрудничать с ним.

Если внешнее несовершенство можно скорректировать и есть желание — почему бы этого не сделать? А если это необратимые изменения, то следует вернуться на первый этап и работать над принятием и уважением к “несовершенной” части тела.

Смотреть на тело как самое ценное, что у вас есть — выигрышная стратегия. Потому что, по большому счету, наше тело — это единственное, что у нас есть, — отмечает Ольга Гулей.

Главное — не просто повторять слова любви к себе, а подкреплять это действиями.

— Хочу пожелать всем читающим эти строки чувствовать себя достаточными. Вас уже достаточно с рождения, чтобы вас любили. И прежде всего вас уже достаточно, чтобы вы любили себя сами, — уверяет психолог.

По ее словам, чувство собственного несовершенства или недостаточности часто побуждает человека уединяться и оставаться один на один с его болью.

Однако помни, что на Земле точно есть люди, которые столкнулись с такой же проблемой, преодолели ее и могут помочь тебе в этом.

Как привить дочери любовь к своему телу

Вот несколько шагов, как родители могут привить дочери любовь и уважение к своему телу:

Любите себя и свое тело. Ведь дети сначала видят пример родителей, а потом понимают практическое значение слов. Следите за своими границами и аналогично относитесь к ребенку. Занимайтесь медиаграмотностью с ребенком — комментируйте рекламу, видеоролики, научите дочь распознавать месседжи, зашитые в рекламе и медиа. Читайте вместе с дочерью книги о девочках, в которых акцент делается на различных деятельностях, а не сугубо на внешности персонажа.

Каждый день мы сталкиваемся с проблемами — от микропроблем до почти глобальных. Однако когда люди пытаются уйти от проблем и заглушить свою боль, они зарабатывают большое количество разных зависимостей.

Читай, почему люди убегают от проблем и прячутся за сериалами или едой.

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