Не нравится какая-то часть своего тела? Это может быть признаком дисморфофобии

Любить свое тело и принимать его полностью — это основа здоровой жизни. Но на самом деле полюбить каждую свою особенность и непропорциональность бывает труднее, чем кажется.
Из-за социальных стандартов красоты, идеальных модельных девушек в социальных сетях и т.д., мы можем бессознательно стремиться к идеальной картинке в жизни.
Если же что-то в собственном отражении не соответствует этой “норме красоты” или не вписывается в собственное видение идеального себя, то к горлу может подступать ненависть.
Ты можешь ненавидеть нос, губы, несколько лишних сантиметров на бедрах или талии. Поэтому смотреть в зеркало очень часто, надеясь, что что-то изменится, или наоборот, избегать отражения, потому что это зрелище превращается в пытку, которая перетекают в навязчивую мечту измениться.
Но перед тем как прибегнуть к решительным изменениям на столе у пластического хирурга, косметолога или в зале, тебе следует знать, что подобная ненависть к собственному телу может быть признаком психологического расстройства.
Психолог Елена Архипова рассказала, что такое дисморфофобия, чем она опасна, как ее обнаружить и помочь себе.
В общем определении это психическое расстройство предполагает переживание по поводу одного или нескольких небольших, несуществующих дефектов внешности, вызывающее у человека сильные страдания.
Конечно, на планете Земля вряд ли найдется человек, полностью довольный всеми частями своего тела. Поэтому неприятие своей внешности — не всегда расстройство.
Отличие людей с дисморфофобией от здоровых в том, что первые постоянно переживают по поводу своих недостатков и не верят, не воспринимают всерьез слова окружения о том, что повода для волнений нет.
С этим расстройством человек искренне верит, что он какой-то не такой. Также эту веру постоянно подкрепляет страх отторжения, высмеивания, неприятия.
С этим расстройством человек искренне верит, что он какой-то не такой. Также эту веру постоянно подкрепляет страх отторжения, высмеивания, неприятия.
В таком случае человек готов пойти на несколько пластических операций, а в особо тяжелых случаях и на самоубийство. Также о расстройстве могут свидетельствовать определенные симптомы.
Иногда дисморфофобия не возникает и не протекает сама собой, а тесно связана с другими нарушениями:
Елена Архипова предостерегает, что при этом расстройстве лучше не практиковать самостоятельное лечение. Лучше всего обратиться к специалисту когнитивно-поведенческого подхода.
Психолог поможет тебе научиться распознавать автоматические негативные мысли, которые служат фундаментом для страхов перед несовершенством и ненависти к телу.
Психолог поможет тебе научиться распознавать автоматические негативные мысли, которые служат фундаментом для страхов перед несовершенством и ненависти к телу.
Полюбить себя иногда тяжело, больно, и этот путь иногда занимает много времени, но искренняя любовь к собственному телу того стоит.
Если ты только на пути к прекрасному чувству любви к себе, то для тебя будет полезен наш материал. Мы рассказали, как избавиться от чувства собственного несовершенства и по-настоящему полюбить себя.
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