Не нравится какая-то часть своего тела? Это может быть признаком дисморфофобии

Любить свое тело и принимать его полностью — это основа здоровой жизни. Но на самом деле полюбить каждую свою особенность и непропорциональность бывает труднее, чем кажется.

Из-за социальных стандартов красоты, идеальных модельных девушек в социальных сетях и т.д., мы можем бессознательно стремиться к идеальной картинке в жизни.

Если же что-то в собственном отражении не соответствует этой “норме красоты” или не вписывается в собственное видение идеального себя, то к горлу может подступать ненависть.

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Ты можешь ненавидеть нос, губы, несколько лишних сантиметров на бедрах или талии. Поэтому смотреть в зеркало очень часто, надеясь, что что-то изменится, или наоборот, избегать отражения, потому что это зрелище превращается в пытку, которая перетекают в навязчивую мечту измениться.

Но перед тем как прибегнуть к решительным изменениям на столе у пластического хирурга, косметолога или в зале, тебе следует знать, что подобная ненависть к собственному телу может быть признаком психологического расстройства.

Психолог Елена Архипова рассказала, что такое дисморфофобия, чем она опасна, как ее обнаружить и помочь себе.

Дисморфофобия в действии: что это и как обнаружить

В общем определении это психическое расстройство предполагает переживание по поводу одного или нескольких небольших, несуществующих дефектов внешности, вызывающее у человека сильные страдания.

Конечно, на планете Земля вряд ли найдется человек, полностью довольный всеми частями своего тела. Поэтому неприятие своей внешности — не всегда расстройство.

Отличие людей с дисморфофобией от здоровых в том, что первые постоянно переживают по поводу своих недостатков и не верят, не воспринимают всерьез слова окружения о том, что повода для волнений нет.

С этим расстройством человек искренне верит, что он какой-то не такой. Также эту веру постоянно подкрепляет страх отторжения, высмеивания, неприятия.

В таком случае человек готов пойти на несколько пластических операций, а в особо тяжелых случаях и на самоубийство. Также о расстройстве могут свидетельствовать определенные симптомы.

Симптомы дисморфофобии:

печаль, которая часто сопровождается депрессией;

ощущение, будто на внешность все смотрят и насмехаются;

избегание публичных мест и социальная самоизоляция;

сравнение себя с другими людьми;

человек делает все возможное, чтобы скрыть или замаскировать недостаток;

человек много времени проводит перед зеркалом или наоборот, не может смотреть на себя;

избегание съемок, чтобы случайно не выйти на фотографии в невыгодном ракурсе;

навязчивый поиск косметических процедур, которые помогли бы избавиться от недостатка. Но даже после этого есть чувство недовольства собой;

мысли о самоубийстве;

мысли о том, что во всех неудачах в личной жизни и на работе виноват именно этот недостаток во внешности;

постоянные расспросы у близких и друзей о том, как я сейчас выгляжу;

высокая тревожность и паническая атака.

Иногда дисморфофобия не возникает и не протекает сама собой, а тесно связана с другими нарушениями:

РХП — расстройство пищевого поведения,

Генерализованное тревожное расстройство,

ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство,

Социофобия — социальное тревожное расстройство.

Что делать, если у меня дисморфофобия

Елена Архипова предостерегает, что при этом расстройстве лучше не практиковать самостоятельное лечение. Лучше всего обратиться к специалисту когнитивно-поведенческого подхода.

Психолог поможет тебе научиться распознавать автоматические негативные мысли, которые служат фундаментом для страхов перед несовершенством и ненависти к телу.

Полюбить себя иногда тяжело, больно, и этот путь иногда занимает много времени, но искренняя любовь к собственному телу того стоит.

Если ты только на пути к прекрасному чувству любви к себе, то для тебя будет полезен наш материал. Мы рассказали, как избавиться от чувства собственного несовершенства и по-настоящему полюбить себя.

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