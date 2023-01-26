Похудение на грани жизни и смерти. Что такое расстройства пищевого поведения и чем они опасны

Расстройство пищевого поведения — серьезная проблема, требующая внимания. Дело в том, что РПП может быть не только у слишком худых или людей с лишним весом. Это расстройство может быть даже у близкого тебе человека, с которым вроде бы все хорошо с физической точки зрения, но ты даже не догадываешься, какую борьбу он ведет каждый раз, когда ест.

Каждый год мы можем ставить себе цели похудеть к лету или к какому-нибудь важному событию. И это нормально, если это разумные занятия спортом и сбалансированное питание. Но когда человек постоянно корит себя за еду, истощает тренировками, считает калории, днями ничего не ест — это проблема. Ее не нужно обесценивать.

Расстройства пищевого поведения приводят к серьезным проблемам со здоровьем, в отдельных случаях — к смерти. Это не просто слова, чтобы запугать, это — суровая реальность.

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Основой любого РПП является психологическое состояние человека. Стресс, психоэмоциональное насилие, давление общества — все это может спровоцировать расстройства пищевого поведения. Вікна пообщались с диетологом Татьяной Лакустой, психологом Дарьей Косогоровой и девушкой, которая согласилась рассказать о своем опыте РПП. Мы пытались раскрыть проблему как можно глубже, но, конечно, не можем охватить все.

Ты узнаешь:

Что такое РПП и какие существуют виды. Почему возникает РПП. Лечение РПП. Личная история девушки о РПП. Лечение РПП в Украине. Фильмы о РПП, которые могут рассказать больше о проблеме. Тест на РПП.

Что такое РПП

— Если описывать расстройство пищевого поведения простыми словами, то это целый ряд психологических расстройств, связанных с определенными деструктивными установками и аномальным поведением относительно выбора пищи, частоты приемов пищи и ее объема. Также к этому прилагается восприятие собственного тела.

Человек слишком критично или нереалистично может оценивать свой вес, вид тела и иметь очень много претензий к нему, — рассказывает Татьяна Лакуста.

Виды расстройств пищевого поведения

Самые известные виды РПП:

анорексия — человек жестоко ограничивает себя в пище и имеет низкий вес;

булимия — потеря контроля за потреблением пищи и желание “очиститься” через рвоту или понос;

компульсивное переедание — бесконтрольный прием большого объема пищи без ощущения голода для устранения стресса.

Расстройство пищевого поведения Пика

Это расстройство проявляется в желании человека есть что-то несъедобное. Желание часто нельзя преодолеть. Например, поедание волос, мела, песка, земли, бумаги.

Это может быть видом РПП, а также встречаться при определенных психиатрических заболеваниях, например, шизофрении. Или это может быть одним из симптомов анемии — когда в центрах мозга меняется восприятие вкусов. Человек может желать нюхать бензин или средство для снятия лака для ногтей или есть мел. Часто это встречается у беременных и подростков.

Руминация

Руминация — длительное пережевывание, проглатывание и отрыгивание пищи с повторением. Это расстройства жевания. Человек при определенных психологических проблемах не может глотать жидкую или твердую пищу.

Оротрексия

Диетолог говорит, что это достаточно новый вид расстройства пищевого поведения, но очень распространенный. Ты можешь часто увидеть его как среди знакомых, так и среди блогеров или звезд.

Орторексия — это нездоровая фиксация на здоровом образе жизни. Когда человек уже не может освободиться от своих правил или рамок. Постоянно поучает других. Хочет показывать, что он лучше, потому что имеет определенные пищевые правила, которые должны улучшить его жизнь.

Эти люди довольно часто проходят чистки организма, детоксы, не едят сахар, глютен.

Фактически могут жить в своем мире определенных пищевых правил, псевдонаучной медицины и хвастаться этим.

Расстройства ограничительного типа

К примеру, у детей можно встретить расстройство ARFID. У ребенка достаточно ограничительный способ питания — может потреблять пищу только белого или зеленого цвета. Дети с таким расстройством плохо набирают вес, у них есть ряд психологических состояний, связанных с этим РПП.

Бигорексия

Это состояние можно наблюдать среди бодибилдеров. Это ненормальное желание увеличиваться в размерах. Человек хочет всеми возможными способами, пренебрегая последствиями для здоровья, увеличивать объем мускулатуры.

Почему возникают расстройства пищевого поведения

Психолог Дарья Косогорова говорит, что факторы появления расстройства пищевого поведения могут быть разными, но наиболее распространенными являются общество, семья и диетический опыт.

— Исторически сложилось, что к женской внешности относились объективно. “Женщина должна быть красивой, и это определяет ее ценность”. Мода на определенную форму женского тела существовала всегда, от пышных форм до экстремально худых. Хотя к мужским телам не было особых требований.

Хотя времена меняются, появляется мода на округлые формы, но нарративы 2000-х (“героиновый шик” — мода на слишком худые тела) еще крепко держатся в обществе.

Если ты набираешь вес, то что-то с тобой не так, ты разленилась(-лся), срочно нужно “брать себя в руки”. Тебя не будут любить такой(-им), потому что “все любят худеньких”. Мы видим отражение этих месседжей в фильмах, соцсетях, шоу, разговорах с друзьями. На каждого из нас это вливает с разной силой, — объясняет она.

Татьяна Лакуста отмечает, что генетика тоже играет значительную роль при РПП.

— Очень популярная фраза: “Генетика заряжает винтовку, а внешние факторы нажимают на курок”. РПП — мультимодальная болезнь, в основе которой лежат генетические предпосылки к ее развитию, определенные психологические факторы, когнитивные дефициты.

Этому могут способствовать тревожное расстройство или низкая самооценка, ОКР. Также, если в семье такое поведение, ребенок может начать его копировать, — говорит диетолог.

“Внешние факторы нажимают на курок” — это именно об обществе, которое влияет на создание комплексов. Однако хорошие отношения в семье могут этому помешать. Если их нет, вероятность возникновения расстройства увеличивается. Дарья Косогорова говорит, что это может произойти из-за типичного советского воспитания: когда лучше лишний раз отругать, чем перехвалить.

Но следует обращать внимание и на биологические факторы. Низкий вес при рождении, проблемы с кормлением в малом возрасте, определенные акушерские осложнения при рождении могут стать причиной РПП во взрослом возрасте.

Диетолог говорит, что у человека может быть нарушение оси мозг — кишечник с последующими определенными дисфункциями ЖКТ.

Также человек сам может спровоцировать расстройство пищевого поведения через негативный опыт с диетами и неправильное похудение. Психолог отмечает: чем больше человек себя ограничивает, тем отчетливее срывы и переедание.

Затем человек испытывает чувство вины и стыд, говорит себе: “Все, больше ничего сладкого, надо взять себя в руки”. Так начинается замкнутый круг.

По словам Татьяны Лакусты, спровоцировать расстройство могут многие социальные факторы: изоляция или абьюз. Также влияет деятельность, где оценивают внешний вид: моделинг, бодибилдинг, гимнастика, актерская деятельность в цирке, балет и т.д.

— Есть ряд поведенческих закрепленных моделей, которые дают ребенку понимание: если он не будет иметь определенную форму тела, на него будет сваливаться ряд “гонений”, он будет наказан и т.д.

В моей практике это девушки-бикинистки, балерины, цирковые актрисы, модели. Личные истории настолько катастрофичные и сложны для восприятия, что тяжело поверить, что это происходит сейчас, в 21 веке, — делится диетолог.

С этим согласна и психолог. Расстройство может случиться, если, например, человек занимался балетом в детстве, его каждый день взвешивали и запрещали есть. В практике Дарьи встречались спортсмены, танцоры и модели с этой проблемой.

Как РПП влияет на организм на физическом уровне

— РПП — очень деструктивное заболевание. В зависимости от расстройства есть ряд огромных последствий для организма, — подчеркивает диетолог.

Если человек страдает перееданием без “очищения”, то может быть склонен к разным степеням ожирения, которые даже могут повлечь за собой инвалидность. Естественно, могут быть метаболические изменения в анализах: белкового, углеводного, липидного обмена.

— Есть определенные последствия “очищения”. Возникает большой ряд дефицитов, потому что пища плохо усваивается: меди, кальция, железа, витамина D, магния, витамина В12, фалатов. Также имеется белково-энергетический дефицит.

При низком количестве калорий, усваиваемых человеком в день, снижается уровень глюкозы в крови, инсулина, белка. Люди становятся склонными к слабости, упадку сил, быстрой утомляемости, обмороку.

Начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как постоянные “очистки” через рвоту или понос не могут пройти бесследно. Возможны запоры, язвы желудка, эрозии или язвы пищевода, кариес, пародонтоз. Постоянное контактирование слизистой рта с содержанием желудка имеет травматические последствия, — объясняет Татьяна Лакуста.

Она отмечает, что часто девушки теряют менструацию или имеют нарушение цикла. Также у девушек с низким весом может вырастать лануго — это тонкий слой волос на теле. Он является нормой для новорожденных детей. Тело с низким весом пытается себя согреть как может. Поэтому возникает рост такого типа волос.

— РПП — одна из групп психиатрических заболеваний, имеющая высокие риски смерти. Это сложно представить, но есть статистика, что в мире каждый час умирает человек с РПП из-за последствий.

Статистика говорит, что 9% людей в мире болеют расстройствами пищевого поведения, однако их может быть гораздо больше, ведь не все обращаются за помощью.

Психолог Дарья Косогорова советует обратить внимание на “красные флажки” появления РПП.

— Человек становится очень переборчивым в еде, стесняется есть при других или отказывается от встреч с друзьями, особенно если они сопровождаются едой. Он прячет свое тело, много занимается спортом, каждый день взвешивается, сразу после еды идет в туалет или тратит много денег на еду, — рассказывает эксперт.

Кроме этого, человек с расстройством может иметь совершенно разную форму тела: с лишним весом, экстремально худое, обычное среднестатистическое тело или даже спортивное и подтянутое.

Лучше обратиться за профессиональной помощью, не держать это в себе, искать поддержку, изучать эту тему, — советует психолог.

Расстройства пищевого поведения у беременных

Татьяна Лакуста говорит, что РПП может быть и у беременных.

— В моей практике были беременные с анорексией. Они сознательно, заботясь о ребенке, обращались, чтобы понять, какое количество пищи должны употреблять, и контролировать это. Но это могут быть только единичные случаи. Большинство женщин с анорексией могут не забеременеть, ведь у них исчезает менструация, — объясняет диетолог.

Также она отмечает: если расстройство пищевого поведения побеждает, то беременность очень рискованна.

Например, переедание может спровоцировать увеличение плода в размерах. В свою очередь, это может вызвать гестационный диабет как у матери, так и у ребенка. Возможны акушерские травмы во время родов.

— А при недоедании или ограничениях пищи могут быть сверхнизкие размеры ребенка и риски потери.

Если женщины знают, что их поведение нетипичное, лучше говорить об этом честно кому-то из помогающих врачей.

Они должны направить к специалистам, которые в этом разбираются. Это поможет уберечь женщину от потери беременности и еще одной травмы в жизни, — акцентирует Татьяна.

Лечение РХП

Лечение РХП — длительный процесс, для каждого человека он индивидуален. Дарья Косогорова говорит, что не нужно давать человеку советы, как есть, или обсуждать еду. Лучше поинтересоваться, как человек себя чувствует: “Мне не все равно на твое состояние. Скажи, как я могу помочь?”

— Если человек откроется и начнет рассказывать о проблеме, это уже большой шаг. Часто люди держат все в себе и очень стесняются. Оставь при себе все советы типа: “Просто не переедай / просто ешь сбалансированно”. Это так не работает, — объясняет психолог.

Она советует понять чувство человека, даже если услышанное кажется странным. Можно помочь человеку сделать первый шаг и оплатить терапию. В практике Дарьи уже были такие случаи, когда близкие платили за несколько сеансов с психологом. Это доказывает, что наше общество меняется и становится более отзывчивым.

Диетолог Татьяна Лакуста говорит, что лечение расстройства зависит также от качества помогающих специалистов и их уровня знаний.

Специалисты, помогающие в лечении РХП:

диетолог, разбирающийся в этой теме;

терапевт или педиатр в зависимости от возраста;

психиатр;

психотерапевт или клинический психолог.

Также могут быть привлечены смежные специалисты:

реабилитолог;

тренер, разбирающийся в РХП и понимающий, как разговаривать с человеком;

эндокринолог;

гастроэнтеролог и т.д.

Лечение зависит от мотивации и самосознания человека, чтобы с этим бороться. Также роль играют сопутствующие психологические расстройства, мешающие в лечении. Еще один важный фактор — помощь семьи и ближайшего круга людей.

О важности поддержки от окружения отмечает и психолог. Если она достаточно сильная (но в меру и с пониманием), человек имеет большие шансы вылечиться.

— Есть люди, которые не излечиваются от РПП, но переводят расстройство в стабильную ремиссию. Когда человек знает о РПП, своем поведении и сознателен. Делает все, чтобы жить с этим дальше, но так, чтобы расстройство не влияло на его жизнь и физическое состояние.

Случается, что страх перед едой или критика к своему телу полностью не проходит во время лечения.

Но мы должны адаптировать человека, насколько можем, к реальности и жизни, чтобы он не включал деструктивное поведение, — делится диетолог.

О срывах во время лечения

— Во время лечения РПП в период восстановления абсолютно нормально, что человек может переедать определенное время. Сначала человек ест больше — это называется период компенсации — может даже набирать вес. Более того, у многих людей с РПП естественные настройки голода и насыщения сбиваются.

Человек может вообще не чувствовать насыщения, даже когда желудок болит от переедания. Он или она может постоянно чувствовать голод или не чувствовать его вообще.

Чтобы это восстановить, нужно время. Так же уму и телу нужно время, чтобы привыкнуть к мысли, что еда теперь будет всегда — запретов не будет, — объясняет психолог.

По ее словам, срывы происходят из-за чрезмерного контроля. Человек во время компульсивного переедания чувствует, что мозг отключается. Он просто ест.

— Это невозможно контролировать напрямую. Так работают жесткие ограничения. Лучше снимать эти ограничения под наблюдением специалиста (психолога, психотерапевта).

Во-первых, есть некоторые рекомендации, как это сделать безопасно для здоровья. Во-вторых, без присмотра можно зайти в квазирекавери, то есть ложное восстановление.

Человек вроде бы начинает все есть, снимает ограничения, но переедания остаются. Потому что выйти из них очень сложно, — объясняет Дарья.

Кроме того, человек должен научиться воспринимать свое тело и принимать комплименты от других.

— Принятие своего тела — сложный и длительный процесс. Восстановить отношения с едой может быть проще, чем принять свое тело.

Один из действенных советов — отписаться в Instagram от всех идеальных тел, которые триггерят худеть. Прекратить сравнивать или думать, что с твоим телом что-то не так.

Следует прекратить подходить к зеркалу в поисках недостатков. Как только поймаешь себя на этом занятии — сразу отходи от него, — отмечает Дарья.

Часто расстройства пищевого поведения встречаются в подростковом возрасте. В этот период ребята недовольны своим телом и могут подвергаться травле со стороны сверстников. Однако возникновение РПП можно предотвратить с помощью правильного поведения родителей.

— Если ты мама или папа, проверь свое отношение к собственному телу и отношения с едой.

К примеру, пациенты с анорексией признаются, что их мамы часто выражают недовольство своим телом. Могут даже в шутку говорить: “Надо сесть на диету” или “На этом фото я толстая”.

После таких слов дети чувствуют, что они также должны есть меньше и что-то не так с их телом.

Также важно работать над эмоциональной связью, близкими и доверительными отношениями с подростком. Меньше критиковать, больше говорить о своих чувствах, интересоваться, что нравится ребенку, что он переживает сейчас, — комментирует Дарья Косогорова.

РПП: личная история

Вероника согласилась рассказать о своем опыте. Девушка страдала от компульсивных перееданий. Хотя отмечает, что отношения с едой испортились задолго до этого. Она долго убеждала себя, что спорт, диеты, контроль продуктов — это все для здоровья. Лишь недавно осознала, что имеет расстройство пищевого поведения.

— Каждый маленький фактор вел к полноценному РПП. Расстройство не начинается внезапно. Сейчас я выделяю три этапа, которые привели меня к этому: ненависть к собственному телу, еда как единственный источник радости или неумение справиться с эмоциями и тотальный контроль, — рассказывает Вероника.

Началось все, когда девушка была в девятом классе. Ей не нравилось свое тело. Ее вес был 58 кг, и она хотела похудеть.

— Я очень хотела нравиться другим, а в первую очередь — себе. Поэтому превратила наличие худого тела в критерий собственной самооценки.

Я верила, что если буду весить 50 кг, моя самооценка будет высокой, — признается девушка.

В конце концов, она достигла своей цели. Начала заниматься в зале и запретила себе нормально есть. В рационе было только вареное и печеное, пришлось избегать некоторых продуктов. Калории еще не считала. Потом вес возвращался, девушка снова худела, и так по кругу.

До первого серьезного переедания Вероника только мучила себя диетами. Впервые потеряла контроль, когда переехала за 700 км от дома. Тогда ее поглотили эмоциональные проблемы, с которыми она не могла справиться без быстрого дофамина — чего-то сладкого.

Вес девушки увеличился до 64 кг. Тогда тренер посоветовал считать калории, как результат — расстройство пищевого поведения.

— Мой мозг заполонила еда. Я думала почти все время о том, что я буду есть, а что — нет. Я настойчиво убеждала себя, что обсессивный контроль и полный отказ от сахара, магазинных снеков, фастфуда — это для здоровья. Все для самочувствия, не для отражения в зеркале.

Сейчас я могу точно сказать, что РПП мешает жить, — отмечает девушка.

В таком режиме Вероника жила целый год. Она употребляла минимальное количество калорий и занималась в зале. Девушка прикрывалась тем, что хочет быть здоровой, но это только вредило.

— В конце концов, я достигла идеальной фигуры, но не была счастливой. Затем началась полномасштабная война, вынужденный переезд за границу и личная драма с эмоциональными качелями и чувством вины. Далее меня ждал третий этап, — продолжает она.

Девушка начала есть, сначала немного больше, чем привыкла. А затем количество пищи неконтролируемо увеличивалось. Она боялась потерять “плоды труда”, поэтому отрабатывала в зале или помогала себе “облегчиться”.

После первого случая булимии я поняла, что со мной не все хорошо, нужна помощь, — говорит Вероника.

Она рассказала об этом друзьям. Говорит: легче, когда волнения разделяют. Друзья действительно волновались и не хотели навредить советам. Они просто слушали или говорили Веронике то, к чему она была готова — есть смысл сходить к психологу.

Преодоление РПП — это сложный путь, требующий комплексного подхода. Расстройство — это всегда следствие.

— Ты ищешь причины перееданий, работаешь с эмоциями и учишься искать другие источники радости, ищешь уверенность вне внешнего вида, где-то в себе. Потом учишься отпускать обсессивный контроль и не возвращаться к нему или в другую его форму, — делится Вероника.

Она убеждена, что есть еще много пунктов для полной свободы от РПП, поэтому находится еще в процессе. Подчеркивает, что самым трудным было отпустить контроль и не возвращаться к подсчету калорий.

Вероника признается, что ее результат все еще шаткий. Ведь нормальные отношения с едой — это о доверии к себе. После всего насилия над собой его нужно восстановить, а затем постоянно подкармливать, не возвращаясь к привычному.

Лечение РПП в Украине

В 2015 году в Украине была создана Ассоциация врачей и психологов Расстройства пищевого поведения: терапия и превенция. Целью было объединение врачей, психологов, психотерапевтов и специалистов других направлений для создания общенационального профессионального поля для обмена опытом и предоставления качественной помощи пациентам с РПП и профилактики этих заболеваний.

Ассоциация действует в 18 областях Украины. На ее сайте пациенты и их близкие могут получить информационную поддержку и узнать больше о нарушениях пищевого поведения.

Фильмы о РПП

Кинематограф не мог пройти мимо такой большой проблемы, как расстройства пищевого поведения. С помощью кино людям пытаются объяснить проблему и ее масштабы. Что это действительно болезнь, а не какая-то причуда в ограничении питания, которую человек отказывается убирать.

До костей (2017)

Фильм рассказывает о 20-летней девушке Эллен (Лили Коллинз), страдающей анорексией. Она неоднократно лечилась в разных стационарах. Родные постоянно умоляют ее набрать вес, однако ей не удается. Мачеха дочери находит новую специальную программу и стационар и уговаривает Эллен еще раз попробовать. Программа Уильяма Бекхэма (Киану Ривз) отличается от других, он пытается внушить пациентам не страх смерти, а желание жить.

В ходе лечения удается обнаружить много психологических проблем, в частности в семье. Кажется, Эллен идет на поправку, но оказывается на грани смерти. Она пробует лечиться снова.

Пример для похудения (2014)

Ханна — обычная девочка-подросток, которая, как и все сверстники, готова добиваться популярности любой ценой. Однажды она находит в интернете сообщество, участники которого считают, что болезненная худоба — эталон красоты для молодых людей.

Постепенно Ханна доводит себя до анорексии, ее родные, заметив это, не на шутку забеспокоились. Но когда они понимают, что девочка нуждается в помощи специалиста, дело уже приобрело слишком серьезный оборот.

Абсурда (2015)

Порой катализатором для расстройства пищевого поведения становятся глубокие переживания, которым особенно подвержены девушки-подростки. История одной такой юной героини Сиело описана в ленте Абсурда.

Студенткой она знакомится через интернет со старшим мужчиной. Постепенно она влюбляется в него и становится буквально одержимой чувствами. Но отличия между взрослым и подростковым мирами накладывают свой отпечаток, и девушка находит утешение в отказе от еды. Лента является экранизацией одноименной автобиографической книги аргентинской писательницы Сиело Латини.

РПП: тест

Все мы иногда отказываем себе в сладком или слишком жирной пище. Предлагаем тебе проверить, имеешь ли ты склонность к расстройству пищевого поведения. Отмечаем, что результаты теста не являются клиническим диагнозом. Если ты замечаешь проблемы, следует обратиться за помощью к специалисту.

Эксперты отмечали, что часто нарушения пищевого поведения встречаются у людей, в профессии которых важна форма тела и параметры. Ранее модель Маша Гребенюк рассказала о своей борьбе с анорексией.

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