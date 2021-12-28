Мария Гребенюк об анорексии, страшном голоде и “вынашивании новой себя”

“У меня “биполярка”, “а у меня – анорексия” – не удивляйтесь, именно этим сейчас кичится молодежь и об этом непременно говорят подростки нашего времени.

Почему-то кажется, что быть слишком худощавым, в свои 15 пережить одну из психологических зависимостей или, например, встречаться с абъюзером — это круто. Будет о чем поболтать с подружками!

Но Викна хотят обратить внимание на обратную сторону медали – от анорексии умирают. Уровень смертности от этого недуга очень высок.

Победительница проекта Супермодель по-украински 3 сезон Мария Гребенюк согласилась поделиться своим горьким опытом — как побороть анорексию, встать на путь “рекавери” и вытащить себя из пропасти, когда в теле не хватает сил, чтобы подняться с постели.

История супермодели

Сегодня Марии Гребенюк 23. Пять лет назад она победила в шоу Супермодель по-украински 3 сезон и получила популярность, любовь зрителя, модельные контракты в разных уголках мира и место в агентстве Аллы Костромичевой.

Впрочем, все это не спасло красивую девушку от гиперконтроля за своим весом и, как следствие, анорексии. При росте 180 см она весила критические 42 кг.

Для восстановления организма Мария ушла из модельного мира и встала на трудный путь восстановления, на котором ей пришлось преодолевать отеки, отвращение к себе и непонимание окружающих людей.

Теперь своим опытом она готова поделиться с Викнами.

Маш, как ты думаешь, почему сейчас так много молодежи страдает от анорексии?

— Я думаю, сейчас многие страдают от анорексии, потому что из всех утюгов нам транслируются какие-то стандарты, идеалы красоты, и во многих случаях это срабатывает триггером. Когда на тебя постоянно давят из Instagram, с телевизора, модных показов стандарты, идеалы, что ты должен быть таким (худым – ред.), то закрадываются какие-то желания себя изменить, стать лучше, быть красивее, нравиться всем.

Анорексия – это модно?

— Сейчас, когда я ушла в ремиссию, немного отошла от темы анорексии, заметила, что среди молодежи модно приписывать себе психологические, психические заболевания. Для меня это немного странно, и некоторые девушки, не болея анорексией, любят говорить, мол у них анорексия.

Почему-то это круто, придумывать себе психическое заболевание.

Для меня это странно, я этого не разделяю, потому что если бы те девочки знали, чем это чревато и как сильно страдают люди с анорексией, они бы так сильно этим не манипулировали.

Откуда возникает эта проблема – извне или это внутреннее состояние неудовлетворенности собой?

— Здесь все в комплексе действует, потому что есть много факторов, влияющих на появление анорексии у человека – это и ген анорексии, и склонность к разного рода зависимостям (наркомания, алкоголизм, токсические созависимые отношения и расстройства пищевого поведения входят в этот перечень ).

Люди, склонные к зависимостям, могут страдать анорексией. Они находятся в группе риска.

На это влияет также синдром отличника. Вы во всем хотите быть лучше. Если худеть — то максимально.

И еще один фактор – это стандарты красоты, транслируемые отовсюду.

Связаны ли самооценка и анорексия? Правда ли, что у человека с высокой самооценкой такой проблемы не возникнет?

— Насчет самооценки и анорексии я не согласна. Скорее здесь есть связь с личными границами, потому что, например, когда я заболела анорексией, это было именно после проекта. Я была максимально популярна в Украине среди зрителей этого шоу, и с самооценкой у меня тогда было все нормально.

Я знала, что я классная. Но проблема была в том, что у меня были совсем стерты личные границы, и в них проникал любой человек и наводил там какие-то порядки. Мной было легко манипулировать.

Почему человеку, который болен анорексией, сложно сесть и поесть?

— Человеку, который болеет анорексией, действительно сложно сесть и поесть, потому что он все очень сильно контролирует.

У меня были кухонные весы и я себе придумала, сколько мне нужно в день есть калорий. Я не могла ни на граммулечку превысить никакого продукта – даже огурца, почти полностью состоящего из воды. Если я видела на весах, что отрезала от огурца 11 гр, а не 10, то каким-то образом уменьшала порцию, потому что все должно было быть тютелька в тютельку.

Механизм работы анорексии таков, что по сути вы теряете контроль над происходящим в вашей жизни.

И путем контроля еды, которая поступает в вас, вашего веса и внешности вы пытаетесь компенсировать контроль. Контролировать хоть что-нибудь в своей жизни.

Какие последствия анорексии?

— Болезнь в принципе очень сильно влияла на мой организм, у меня начались проблемы с внутренними органами, у меня был истощен мозг, я плохо соображала. Я даже не понимала, что мне угрожает опасность.

В какой-то момент мозг уже настолько израсходовал свои силы и ресурсы, что я не понимала, что со мной происходит. Очень сильно испортилась кожа, волосы, ногти. Женское здоровье пострадало, год не было менструаций.

Расскажи о восстановлении после анорексии. Что предполагает так называемое “рекавери”?

— После анорексии начинается процесс, называемый рекавери, то есть восстановление. По зарубежному протоколу, каждый, кто болел анорексией, должен пройти этот этап. Он очень важен, потому что во время него восстанавливаются все поврежденные процессы.

Во время рекавери вы очень сильно отекаете.

Для меня это был какой-то невероятный ужас, потому что я не была готова к тому, что настолько сильно поправлюсь. Впоследствии этот отек прошел.

Он был обусловлен тем, что во время болезни ваш организм очень истощается, и когда вы становитесь на путь рекавери, то начинаете очень много есть.

Этот период называется “страшный голод” и вы съедаете 8-10 тысяч калорий в день.

Организм радуется, что его больше не будут морить голодом и боится, вдруг завтра-послезавтра это снова начнется. Поэтому он запасается едой, микроэлементами из еды и, в том числе, очень сильно — водой, чтобы покрыть все повреждения.

Принятие себя – это обязательная часть рекавери?

— Принятие себя – это обязательная часть не только рекавери, но и жизни в целом. Принять себя важно всем, и на рекавери это необходимость номер один.

Я помню, как уговаривала принять себя новую в размере XL. Это было довольно тяжело.

Рекавери в среднем длится примерно девять месяцев-год. И тогда мама сказала мне:

“Представь, что вынашиваешь новую себя”.

Когда женщина вынашивает ребенка, она отекает, набирает вес, видоизменяется и ничего не может с этим поделать, потому что она делает это ради ребенка внутри себя. И я себя успокаивала тем, что сейчас я на таком этапе, когда вынашиваю новую себя, и мне это как-то помогало. От этого становилось легче.

А если говорить в целом о принятии себя каждым человеком, то у нас ближе себя никого в этом мире нет. И какой смысл себя пинать, ненавидеть и делать себе больно, самому-самому близкому человеку?

Что самое важное ты поняла после анорексии?

— Самое важное, что я поняла – то, что ничье мнение, ничьи стандарты, ничья точка зрения в плане моей внешности не стоят того, чтобы я с собой что-то делала; чтобы я шла на такие риски; чтобы я так сильно худела.

Поняла, что я никогда больше не разрешу анорексии постучаться в мою жизнь и я сильнее этой болезни. Ее никогда у меня больше не будет.

Обязательно ли обращаться к психотерапевту, если болеешь анорексией?

– Я со своим психотерапевтом уже почти 5 лет и не представляю, как бы я лечилась и чтобы сейчас было, если бы я не обратилась к психотерапевту со своей болезнью.

И всегда, когда ко мне обращаются девчонки в Instagram за советом – как им быть, что делать, я всегда говорю, что нужно найти врача. Пускай не самого крутого, но нужна какая-то поддержка, нужна помощь человека, который точно имеет знания в этой сфере и может помочь.

Как родители могут уберечь ребенка от увлечения болезненной худобой?

— Я очень часто слышала от своих девочек-подписчиц о том, что родители в принципе не верят, что у них есть какая-то проблема. То есть, эти девочки поняли, что больны анорексией и все симптомы на лицо – у них было много тревоги, чувства вины относительно приема пищи и всего остального, но родители говорили: “Ты что, не можешь просто поесть?”, заставляли есть насильно, и всякие такие ужасные вещи, которые в принципе не приемлемы для людей, болеющих анорексией.

Поэтому очень важно, чтобы родители были в контакте со своим ребенком и могли в случае малейших изменений в поведении, пищевых привычках сразу обращать на это внимание и быть в состоянии помочь.

Как можно уберечь? Очень важно, чтобы психологический фон в семье и взаимоотношения между всеми членами семьи были адекватными, то есть никакого психологического, физического, сексуального насилия не было. Ведь анорексия – это психическое заболевание и на него влияет то, что происходит вокруг нас.

Какой главный совет можешь дать девчонкам подросткового возраста касательно их внешности?

— Самый главный совет — это понять, что вы самые лучшие, вы у себя одни и никто не вправе говорить, как вам выглядеть и что вам делать. Это самое главное.

— Бодипозитив это о принятии себя или о лени?

Когда я болела (анорексией — ред.), очень много людей писали мне: “Боже, что ты такая худая?”, “Что с тобой, иди полечись, иди поешь, это нездорово”.

Друзья, почему вы думаете, что вам виднее? Я живу с собой каждый день. Вы думаете, я не замечаю, что у меня проблемы? Вы думаете, мои близкие не замечают этого?

Это просто не культурно, некорректно и не тактично лезть к кому-нибудь с такими разговорами. Мы же не тыкаем человека, у которого сломана нога и не кричим о его проблеме? Также и с анорексией.

Поэтому для меня бодипозитив – это принимать свое тело, знать свои особенности, следить за своим здоровьем, не впадать в крайности, соблюдать более-менее щадящий и здоровый образ жизни, но при этом не ограничивать себя и радовать всевозможными приятными вещами – вкусной едой, прогулками, массажами, приятными активностями.

А еще бодипозитив для меня – это не лезть в жизнь других людей с комментариями по поводу их тела. Мое тело – мое дело. Его тело – его дело. Я придерживаюсь такой политики.

А мы напоминаем: если ваш ребенок переживает кризисный период и кажется, будто его никто не понимает, советуем почитать, как восстановить доверие ребенка к родителям. Вы можете стать для вашего ребенка опорой и лучшим другом.