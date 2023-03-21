Тонизирует и спасает от болезней: чем полезен березовый сок и почему его нужно пить

В мире может существовать немало болезней, вирусов, которых можно было бы бояться. Однако, чтобы не беспокоиться о каждом из них, можно позаботиться о своем здоровье. И некоторые люди уверены, что в этом поможет березовый сок.

Истории о его пользе, кажется, помнишь еще с детства. В основном из рассказов родителей. Но интересно становится только тогда, когда приходит взрослая жизнь.

Чем полезен березовый сок

Березовый сок насыщен витаминами: В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, РР. Также в нем содержится много макро- и микроэлементов, таких как железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, алюминий, марганец, медь, цирконий, никель, титан, стронций, кремний, барий.

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Кроме того, он богат минералами, природными сахарами (глюкоза, фруктоза, сахароза), эфирными маслами, фитонцидами, дубильными веществами и смоляными соединениями. А также сапонинами, органическими кислотами (яблочная и лимонная), углеводами и другими необходимыми для организма аминокислотами.

Почему нужно пить березовый сок

Березовый сок может помочь во время лечения и профилактики многих недугов, поскольку обладает сильным антиоксидантным действием и активирует естественную защиту организма. Лучше всего пить его при авитаминозе и хронической усталости, а также простудных и вирусных заболеваниях.

Если регулярно употреблять березовый сок, то можно избавиться от сонливости, подавленности, усталости, высокой температуры, тяжелых воспалительных заболеваний. Однако важно понимать, что напиток можно использовать как бонус к лечению, а не как его полную замену.

Полезные свойства березового сока

усиливает иммунитет;

повышает сопротивляемость вирусным инфекциям;

убивает бактерии и микробы;

помогает восстановить силы;

повышает тонус организма, в том числе нервной системы;

очищает от токсинов;

улучшает обмен веществ;

ускоряет метаболизм;

очищает кровь;

повышает уровень гемоглобина;

помогает выводить шлаки, соли тяжелых металлов, токсины;

нормализует кислотность в желудке и кишечную микрофлору.

При каких заболеваниях полезно пить березовый сок

сердечно-сосудистые заболевания;

онкология;

ожирение разной степени;

болезни суставов и позвоночника (радикулит, ревматизм, артриты, артроз, подагра);

поражение дыхательных путей (бронхит, пневмония, бронхиальная астма, туберкулез);

интоксикация;

пиелонефрит.

Однако важно понимать, что существуют противопоказания. Категорически не рекомендуется пить березовый сок людям с мочекаменной болезнью, а также с аллергией на березовую пыльцу.

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