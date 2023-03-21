Тонізує та від хвороб рятує: чим корисний березовий сік і чому його потрібно пити

У світі може існувати чимало хвороб, вірусів, яких можна було б боятись. Проте аби не перейматись через кожну з них, можна подбати про своє здоров’я. І деякі люди впевнені, що у цьому допоможе березовий сік.
Історії про його користь, здається, пам’ятаєш ще з дитинства. Здебільшого з розповідей батьків. Та цікаво стає лише тоді, коли приходить доросле життя.
Березовий сік насичений вітамінами: В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, РР. Також у він містить багато макро- та мікроелементів, таких як залізо, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, алюміній, марганець, мідь, цирконій, нікель, титан, стронцій, кремній, барій.
Крім того, він багатий мінералами, природними цукрами (глюкоза, фруктоза, сахароза), ефірними оліями, фітонцидами, дубильними речовинами та смоляні з’єднання. А також сапонінами, органічними кислотами (яблучна і лимонна), вуглеводами та іншими необхідними організму амінокислотами.
Березовий сік може допомогти під час лікування та профілактики багатьох недуг, оскільки володіє сильною антиоксидантною дією та активує природний захист організму. Найкраще пити його при авітамінозі та хронічній втомі, а також простудних і вірусних захворювань.
Якщо регулярно вживати березовий сік, то можна позбутись сонливості, пригніченості, втоми, високої температури, важких запальних захворювань. Однак важливо розуміти, що напій можна використовувати як бонус до лікування, а не як його повну заміну.
Проте важливо розуміти, що існують протипоказання. Категорично не рекомендується пити березовий сік людям із сечокам’яною хворобою, а також з алергією на березовий пилок.
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