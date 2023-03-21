Здоров'я та краса

Тонізує та від хвороб рятує: чим корисний березовий сік і чому його потрібно пити

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Березня 2023, 19:30
чим корисний березовий сік
Фото: Pexels

Більше новин
пісочин
Одна ракета — понад 10 млн грн збитків: наслідки терору в Пісочині
чому немає співчуття
Емоційна черствість чи захист психіки? Чому новини про трагедії вже не викликають такого болю
Чортків
22 людини тепер не бачать! Лікарі позбавили зору власних пацієнтів: хто винен і чи є надія на одужання
Коли садити лілії навесні
Невибаглива у всьому: як садити лілії у відкритий ґрунт навесні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів
Швидко і ефективно: як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів
Післяпологова депресія симптоми та ознаки, лікування
Почуваюся пригніченою та непривабливою! Що таке післяпологова депресія та як собі допомогти
алергічний риніт
Не застуда і не вірус, а дихати не можеш? Як зменшити симптоми алергічного риніту
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату

Відео
пісочин

Одна ракета — понад 10 млн грн збитків: наслідки терору в Пісочині
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
0:03:47
Посівна-2023 в Україні: як аграрії працюють на всіяних снарядами полях
Посівна 2023, яка вже стала подвигом! Як українські аграрії працюють на полях, всіяних снарядами
0:03:27
Виробництво броньованого скла
Автівка витримала танкову колону: як релоковане підприємство виготовляє броньоване скло та авто для волонтерів
Карта бойових дій в Україні
Весняний наступ окупантів наближається до кульмінації: карта бойових дій в Україні 21 березня в режимі онлайн
0:03:24
Бахмут
Рятують Бахмут від оточення! Як українські десантники працюють на передовій — відео з фронту
0:04:07
Маріуполь
Загиблих не рахували… Спогади маріупольців, що розривають серце кожному
0:03:12
жінки на фронті
Дівчата — справжні мужні воїни: як жінки на фронті доводять щодня, що в Україні немає слабкої статі
0:03:47
Піка Чуджо Хідето
Залишатимусь тут, допоки народ України не зможе жити в мирі! Історія незламного японського волонтера
Карта бойових дій в Україні 20.03.2023 онлайн
Відбивають атаки, знищують техніку та живу силу ворога: карта бойових дій в Україні 20 березня в режимі онлайн
Більше відео
Коли садити лілії навесні
Читати далі
Невибаглива у всьому: як садити лілії у відкритий ґрунт навесні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь