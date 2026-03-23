Скільки можна пити березового соку в день — обмеження і чому можна отруїтися напоєм

Зовні березовий сік схожий на звичайну воду, а його делікатний смак вводить в оману — здається, пити його можна, як чай — досхочу.

Але це не так — кажуть дієтологи. Березовий сік — багатий на вітаміни та мікроелементи напій, і їхній перебір може зашкодити здоров’ю.

Скільки можна пити березового соку в день — розказуємо, якої думки спеціалісти.

Скільки можна пити березового соку на добу

Березовий сік — смачний природний напій, особливо багатий магнієм, марганцем і антиоксидантами. Але, як і з усім, важливо знати міру.

Якщо у тебе алергія на пилок берези, будь обережним (-ою) — є ризик реакції. Та й цілком здоровим людям дієтологи рекомендують обмежитися трьома склянками на день. Чому саме так — пояснюють на порталі Healthline.

Березовий сік містить багато марганцю, який підтримує здоров’я кісток. Крім того, цей мікроелемент бере участь у створенні антиоксиданту, який захищає клітини від пошкоджень і може знижувати ризик хронічних захворювань.

Марганець також важливий для нормального засвоєння білків, вуглеводів і холестерину і може допомогти контролювати рівень цукру в крові та запобігти епілептичним нападам. Але:

Надмірне споживання березового соку може призвести до отруєння марганцем, особливо якщо у людини є проблеми з печінкою.

Скільки можна пити березового соку на день — норми

Для дорослих безпечна добова норма марганцю становить 9–11 мг, а для дітей — 2–6 мг. В одній великій склянці (300 мл) соку вже є 3 мг марганцю, тож:

маленькі діти можуть пити одну склянку березового соку на день;

для дорослих безпечно випивати лише три склянки березового соку на день.

Важливо також бути впевненим у якості напою. Не варто пити березовий сік, зібраний з дерев, що ростуть поблизу промислових зон або автомобільних доріг — він може містити шкідливі речовини.

Але, якщо є впевненість у якості — кращого напою навесні не знайти. Його помірне споживання помітно оздоровлює організм і точно додасть сил і гарного настрою.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!