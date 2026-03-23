Сколько можно пить березового сока в день — ограничения и почему можно отравиться напитком

Внешне березовый сок похож на обычную воду, а его деликатный вкус вводит в заблуждение — кажется, пить его можно, как чай — вволю.

Но это не так — говорят диетологи. Березовый сок — богатый витаминами и микроэлементами напиток, и их перебор может навредить здоровью.

Сколько можно пить березового сока в сутки

Березовый сок — вкусный природный напиток, особенно богатый магнием, марганцем и антиоксидантами. Но, как и со всем, важно соблюдать меру.

Если у тебя аллергия на пыльцу березы, будь осторожен (-ой) — есть риск реакции. Да и вполне здоровым людям диетологи рекомендуют ограничиться тремя стаканами в день. Почему именно так — объясняют на портале Healthline.

Березовый сок содержит много марганца, поддерживающего здоровье костей. Кроме того, этот микроэлемент участвует в создании антиоксиданта, защищающего клетки от повреждений и может снижать риск хронических заболеваний.

Марганец также важен для нормального усвоения белков, углеводов и холестерина, может помочь контролировать уровень сахара в крови и предотвратить эпилептические приступы. Но:

Чрезмерное потребление березового сока может привести к отравлению марганцем, особенно если у человека есть проблемы с печенью.

Для взрослых безопасная суточная норма марганца составляет 9–11 мг, а для детей — 2–6 мг. В одном большом стакане (300 мл) сока уже имеется 3 мг марганца.

маленькие дети могут пить один стакан березового сока в день;

для взрослых безопасно выпивать только три стакана березового сока в день.

Важно также быть уверенным в качестве напитка. Не стоит пить березовый сок, собранный с деревьев, произрастающих вблизи промышленных зон или автомобильных дорог — он может содержать вредные вещества.

Но если есть уверенность в качестве — лучшего напитка весной не найти. Его умеренное потребление заметно оздоравливает организм и точно придаст сил и хорошего настроения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!