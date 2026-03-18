Штраф за березовий сік: скільки доведеться заплатити у 2026 році

З середини березня в Україні починається сезон збору березового соку, який відомий своїми корисними якостями. Але законне право заготовляти його мають лише постійні лісокористувачі та підприємці.

Що ж до звичайних споживачів, то вони мають дотримуватися певних правил, порушення яких влетить в суттєву копієчку.

Який передбачений штраф за збирання березового соку у незаконних місцях — розповідаємо у матеріалі.

Березовий сік — який штраф за незаконний збір

За даними порталу Державної екологічної інспекції Dei.gov.ua заготовляти березовий сік отримали право підприємці, що мають спеціальний дозвіл — лісовий квиток. Цей документ дає добро на збір у визначених місцях і за певними правилами.

Однак в межах населених пунктів це заборонено, і порушники мають заплатити штраф за незаконне збирання березового соку.

Ця заборона і покарання мають екологічне підґрунтя: люди, які збирають сік для себе, можуть випадково пошкодити дерево, адже часто не звертають уваги на його вік чи місце збору. Це може спричинити загнивання дерева або його захворювання.

Заготівля соку в населених пунктах порушує правила утримання зелених насаджень. Штраф за збір березового соку складає від 340 до 1360 грн (ст. 152 КУпАП).

Згідно з Лісовим кодексом України, громадяни можуть збирати дикорослі рослини, квіти, гриби, горіхи та ягоди в лісах, не отримуючи жодного спеціального дозволу, але збір деревних соків заборонено.

Штраф за збирання березового соку призначається і за самовільну заготівлю в лісах.

Про дотримання правил мають дбати органи місцевого самоврядування, які відповідають за захист лісів і норми використання їхнього ресурсу.

Екологи, нажаль, часто фіксують випадки пошкодження дерев і незаконного збору, тому закликають громадян і місцеві органи влади дотримуватися правил і не порушувати заборону.

