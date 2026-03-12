Стиль жизни

Можно ли собирать березовый сок в Украине: где это разрешено и какой штраф грозит

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 марта 2026, 15:00 3 мин.
Сбор березового сока в Украине
Фото Depositphotos

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