Можно ли собирать березовый сок в Украине: где это разрешено и какой штраф грозит

С первым весенним теплом в Украине начинается сезон охоты на березовый сок. Для многих это давняя традиция, однако в последние годы правила игры существенно изменились. Теперь за обычную поездку в лес с банками можно получить не только витаминный напиток, но и солидный штраф.

Разбираемся, где сбор разрешен, а где за него придется дорого заплатить.

Можно ли собирать березовый сок в лесу и в городе

Ответ зависит от того, где именно ты собираетесь установить систему. Согласно украинскому законодательству, ситуация выглядит так:

На собственном участке: если березы растут у тебя на огороде или в саду — никаких ограничений. Это твоя собственность, и сок принадлежит тебе;

В черте города: собирать сок в парках, скверах и даже во дворах многоэтажек категорически запрещено . Это нарушение правил благоустройства;

В лесу: собирать сок для себя в государственных лесах в целом можно, но только при условии, что это не заповедная зона и вы не вредите деревьям. Если же ты планируешь сбор в промышленных масштабах (на продажу), тебе обязательно нужен лесной билет.

Какой штраф за сбор березового сока

Нарушение правил грозит административной ответственностью. Суммы варьируются в зависимости от места нарушения:

За сбор в заповедниках или на территориях природно-заповедного фонда штраф может достигать от 1500 до 4000 гривен с конфискацией орудий сбора;

В черте города (парки, скверы) штраф для граждан составляет от 510 до 1700 грн (статья 152 КУоАП);

Также экологи могут насчитать убытки за каждое поврежденное дерево, что значительно увеличит финальную сумму.

Почему запрещено собирать березовый сок неправильно

Экологи подчеркивают: неконтролируемый сбор истощает деревья. Если дерево молодое (диаметр ствола менее 20 см), сбор сока может привести к его быстрой гибели. Именно поэтому существуют ограничения: береза должна быть взрослой, а отверстий не должно быть слишком много.

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Когда можно собирать сок с березы

Обычно сезон стартует в марте и длится до середины апреля. Когда можно собирать березовый сок именно сейчас?

Ориентируйтесь на погоду: как только началась стабильная оттепель, а земля оттаяла, движение сока активизируется. Как только на березе появляются первые почки, сбор прекращают — сок становится мутным и теряет вкусовые свойства.

Сколько стоит 1 литр березового сока на рынке

Для тех, кто не хочет рисковать со штрафами, всегда есть вариант купить напиток. Сегодня 1 литр березового сока в Украине стоит в среднем от 25 до 45 гривен. Цена зависит от региона и того, свежак это с рук или пастеризованный продукт в стекле.

Если ты все же пошел в лес, помни о безопасности. Во многих областях Украины действует запрет на посещение лесов из-за минной опасности. Всегда проверяй разрешения местной военной администрации перед прогулкой.

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