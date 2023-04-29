Посмотри страху в глаза! Что такое фобии, почему они возникают, их виды и лечение

Наверное, у каждого из нас есть свои переживания, страхи. Волноваться за себя или родных людей — это нормально. Но бывает такое, что эти страхи слишком сильно влияют на качество повседневной жизни.

Речь о фобиях, которых в мире существует действительно немало. Это может быть страх упасть с высоты, крови, полетов. Но существуют и достаточно нестандартные фобии, например страх лестницы, фекалий, покраснение лица, числа 666 и т. п.

Сегодня мы предлагаем разобраться, почему возникают фобии, какие они бывают, что делать, если у тебя фобия и куда обращаться.

Что такое фобия

Фобия — это неконтролируемый, иррациональный и длительный страх перед определенным объектом, ситуацией или деятельностью. Этот страх может быть настолько сильным, что человеку необходимо приложить немало усилий, чтобы избежать его источника.

Почему возникают фобии

Как отмечают в университете Джонса Хопкинса, фобии могут возникать как из-за генетических факторов, так и в результате вещей, которые нас окружают.

Иногда появление фобии может быть связано с негативным первым опытом с предметом или ситуацией.

Факторы риска

Специалисты издания Healhline рассказывают, что люди с генетической предрасположенностью к тревожности могут иметь высокий риск развития фобий.

В то же время возраст, социально-экономический статус и пол являются факторами риска только для определенных фобий.

Например, женщины более склонны к фобиям животных. Дети или люди с низким социально-экономическим статусом более склонны к социальным фобиям. Мужчины составляют большинство среди тех, у кого есть фобии стоматологов и врачей.

Какие существуют виды фобий

Как мы уже отмечали ранее, в мире существует очень много разновидностей фобий, и все перечислить нереально. Но специалисты университета Джонса Хопкинса выделяют следующие основные виды: специфические, социальные и агорафобию.

Подробнее поговорим о каждой из них.

Специфические фобии

Специфические фобии — это сильный страх перед объектом или ситуацией, которые обычно не навредят.

К таким страхам относятся:

Полет. Человек боится, что самолет упадет.

Собаки. Этот страх возникает из-за опасения, что собака укусит или нападет.

Закрытые места. Он возникает из-за страха оказаться в ловушке.

Туннели. Они могут вызывать страх обвала.

Высота. Этот страх возникает из-за страха падения.

Люди, имеющие такой вид фобий, понимают, что шансы на воплощение страха небольшие, но преодолеть его не могут.

Иногда эти фобии мешают жить человеку, и тогда можно обратиться к специалисту. Для специфических фобий рекомендована когнитивно-поведенческая терапия с экспозиционным лечением, отмечают в университете Джонса Хопкинса.

Суть терапии заключается в том, что человек постепенно подвергается воздействию того, что его пугает, пока страх не начнет исчезать. Также облегчить симптомы помогают расслабление и дыхательные упражнения.

Социальные фобии

Социальная фобия — это тревожное расстройство, при котором человек испытывает значительное беспокойство и дискомфорт, связанные со страхом быть униженным или не принятым со стороны других в социальных или служебных ситуациях. Даже когда им удается противостоять этому страху, люди с социальной фобией обычно чувствуют:

сильное волнение перед мероприятием;

сильный дискомфорт на протяжении всего мероприятия;

длительные неприятные ощущения после события.

Этот вид фобии часто возникает из-за публичных выступлений, встреч с людьми, работы с авторитетными лицами, питания в общественных местах и пользования общественными туалетами.

Иногда этот вид фобии могут путать с застенчивостью. Но на самом деле это разное. Застенчивые люди могут чувствовать себя очень беспокойно в окружении других, но они не испытывают чрезвычайной тревоги в ожидании запланированного события.

Большинство людей с социальной фобией будут стараться избегать ситуаций, вызывающих стресс.

Если эта фобия мешает жить человеку, стоит обратиться к специалисту, чтобы тот назначил лечение для пострадавшего.

Агорафобия

Агорафобия — страх перед паническим приступом в месте или ситуации, из которой убежать может быть сложно или неудобно.

Тревога агорафобии настолько сильная, что приступы паники не являются чем-то необычным. Люди с агорафобией часто пытаются избежать места или причины своего страха. Страх могут вызывать такие ситуации, как:

быть одиноким вне дома;

оставаться дома наедине;

быть в толпе;

ездить в транспортном средстве;

находиться в лифте или на мосту.

Люди с агорафобией обычно избегают людных мест, таких как улицы, переполненные магазины, церкви и театры.

Большинство людей с агорафобией получают ее после первой серии панических атак. Приступы происходят случайно и без предупреждения, а человек не может предсказать, что спровоцирует реакцию.

В результате эта внезапность паники заставляет человека предвидеть будущие панические атаки и, в конце концов, бояться любой ситуации, в которой приступ может произойти. Поэтому люди с агорафобией стараются избегать посещения любого места или ситуации, где ранее случались панические атаки.

Как избавиться от фобий

Психотерапевт Владимир Мицько отмечает, что избавиться от фобии самостоятельно практически невозможно. Это связано с тем, что люди, имеющие сильный страх, избегают контактов с его возбудителем.

Трудно будет бороться со страхом насекомых, когда от всех их избавились у себя дома и среда существования полностью безопасна.

Однако стоит только появиться источнику страха, как сам неконтролируемый страх вернется тоже.

Психолог считает, что на современном этапе развития психотерапии самыми действенными методами преодоления фобий владеют специалисты когнитивно-поведенческого направления (КПТ-терапевты).

У близкого мне человека фобия: что делать

Прежде всего нельзя высмеивать абсурдность страха. Человек, имеющий фобию, и сам это осознает, однако сделать с этим ничего не может.

Кроме того, не нужно поддерживать фобию. Не надо помогать человеку, имеющему фобию, обустраивать слишком комфортную жизнь и делать все, чтобы он избегал страха. Таким образом ты только поможешь человеку на подсознательном уровне убедиться, что его страхи вполне обоснованы.

И главное, поддерживай желание обратиться к специалисту, чтобы вылечить фобию.

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