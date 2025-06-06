Пила 11: чи можуть скасувати продовження культової франшизи

Фанати франшизи Пила не можуть дочекатися нової частини, та і взагалі їх мучить питання, чи буде продовження. Після виходу Пила Х швидко анонсували Пила 11, але за кілька місяців виробництво зупинилося.

Читай у матеріалі, коли вийде Пила 11, що відомо про виробництво та чи буде там Джон Крамер.

Пила 11: дата виходу

Фільм жахів Пила 11 планували випустити на екрани 26 вересня 2025 року. Навіть було офіційне оголошення. Однак у березні 2025 року студія Lionsgate зняла стрічку з графіка релізів через внутрішні проблеми у виробництві, зокрема через відсутність завершеного сценарію.

За даними інсайдерів, у січні 2024 року виробництво нової частини Пили зіткнулося з внутрішнім конфліктом між двома провідними продюсерами. Один з них прагнув активного розвитку серії, тоді як інший постійно гальмував процес.

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Компанія Lionsgate, яка займається прокатом, не змогла врегулювати цю ситуацію, що поставило майбутнє франшизи під загрозу. Існує ймовірність як повного завершення серії без логічного фіналу для наявних сюжетних ліній, так і можливого продажу прав іншій студії.

Пила 11: чи повернеться Джон Крамер

Актор Тобін Белл підтвердив своє повернення до ролі Джона Крамера, відомого як Конструктор. За словами продюсера Орена Каулза, дія фільму мала відбуватися безпосередньо після подій Пили Х, де персонажі Джон Крамер і Аманда Янг ще живі, а докторка Сесілія Педерсон залишається на волі.

Режисерське крісло знову мав зайняти Кевін Гройтерт, а сценарій довірили Патріку Мелтону та Маркусу Данстану. До проекту мали повернутися інші відомі актори з попередніх частин, однак стрічку зняли з графіка релізів.

Кажуть, що це кінець гри. Ви всі повинні знати мене краще. Гра ніколи не закінчується, — сказала лялька Біллі, повідомляє The Hollywood Reporter.

Незалежно від того, чи буде фільм прямим продовженням десятої частини чи ні, є висока ймовірність, що Тобін Белл знову виконає свою роль Джона Крамера. Він знімався в кожному фільмі Пила, окрім Спіралі.

Титри останнього фільму франшизи також ознаменували повернення Костаса Менділора до ролі детектива Марка Гофмана, тому він також може повернутися, якщо дія нового фільму все ще відбуватиметься в минулому.

Якщо ти полюбляєш фільми жахів, чи не замислювався (-лась) ти, а чому так? Раніше ми розповідали, чому люди люблять дивитися фільми жахів.

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