Популярні серіали Netflix, які варто подивитися на дозвіллі: від детективу та романтики до пограбування та фантастики

Маленька ейфорія стається тоді, коли знаходиш дійсно гідний серіал. Хочеться, щоб сюжет зацікавлював з перших хвилин, але має ще бути якісна картинка, ефекти, костюми. За останні роки у світі з’явилися сотні нових серіалів, які варті твоєї уваги. Ми розповімо тобі про популярні серіали на Netflix, які варто подивитися на дозвіллі.

Щосезону Netflix радує користувачів платформи новинками. З’являються нові фільми, серіали, мультфільми та навіть різноманітні шоу. Але переважно платформа славиться своїми серіалами. Головним бонусом для користувачів є те, що у день прем’єри публікують відразу усі серії сезону, є озвучка для різних країн чи субтитри.

Популярні серіали на Netflix

Калейдоскоп

Серіал Калейдоскоп від Netflix — це завершена історія про пограбування найзахищенішого сховища у світі. Особливий він тим, що серії для кожного глядача випадають у випадковому порядку, але остання для всіх однакова — про пограбування. Так історія сприймається по-різному, персонажі розкриваються по-новому, але на сюжет та суть історії це ніяк не впливає.

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Події розгортаються навколо майстерного грабіжника Лео Папа. Він зібрав групу талановитих злочинців. Свою операцію вони готували довго, продумали все до найдрібніших деталей. Історія охоплює понад двадцять чотири роки, звісно, не всі вони були витрачені на пограбування. Нам показують передісторію, і як всі грабіжники були пов’язані у минулому.

Головні герої рішуче налаштовані довести масштабну справу до кінця. На твою думку, що таке вдале пограбування? Коли тебе не спіймали чи коли ти отримав скарб? Що саме спіткало наших героїв та що чекало на їхню долю, ти побачиш у восьми епізодах серіалу.

Ти

Нещодавно на Netflix вийшла друга частина четвертого сезону серіалу Ти. Головного героя Джо Голдберга певною мірою можна назвати романтиком. Він начитаний, розумний, вихований хлопець, який закохується у жінок та робить все, щоб отримати їхню любов. Але часто кохання Джо закінчується трагічно.

Дівчатам слід бути обачними, адже практично всі, у кого закохується Джо, помирають.

Варто сказати, що він не тільки романтик, а й серійний вбивця. Головний недолік, через який стосунки не складаються добре.

Протягом чотирьох сезонів, він намагається позбутися своєї проблеми. Переїжджає до нових міст, змінює ім’я, починає життя з нуля, навіть одружується та заводить дитину. Щоправда, жінку він знайшов за своєю подобою. Як виявилося, вона та ще психопатка.

Опис серіалу може здатися тобі похмурим, але насправді це не зовсім так. Серіал не містить надто жорстоких сцен, присутня постійна інтрига, через яку хочеться дивитися одну серію за одною.

Дивні дива

Ми не можемо говорити про найпопулярніші серіали на Netflix і не згадати Дивні дива. Четвертий сезон серіалу, що вийшов у 2022 році, установив абсолютні рекорди на платформі по переглядах у різних країнах світу. Коли вийшов серіал Венздей, пророкували, що він зможе побити ці рекорди, але Дивні дива втримали свою позицію.

Багато говорити про серіал не хочеться, щоб не спойлерити. Впевнені, що ти точно чув(-ла) про нього. Під час перегляду ти познайомишся з американським містечком у штаті Індіана. У таємній лабораторії міста ставили експерименти на дітях та розвивали у них надприродні можливості.

Головною героїнею серіалі є юна Одинадцять, яка володіє телекінезом. Але були й інші діти з іншими можливостями.

Одного вечора четверо друзів — Майк, Дастін, Лукас та Вілл — грають в настільну гру. Таємничим чином Вілл зникає по дорозі додому. Троє починають його пошуки, але знаходять Одинадцять. Усі події розгортаються навколо пошуків Вілла та таємничої лабораторії.

Діти відкривають паралельний світ Догоридригом та тамтешніх монстрів, які пробираються в їхній світ та викрадають дітей. Юним школярам доводиться боротися з усіма проблемами та рятувати місто.

Бріджертони

Романтичний серіал, сповнений гумору, красивих нарядів, вечірок та життя дам та кавалерів Лондона 19 сторіччя. Розповідь ведеться від імені оповідачки-пліткарки Леді Вістлдаун. Вона з’являється щосезону, коли дівчатам вибирають наречених.

Події розгортаються навколо багатої та шанованої родини Бріджертон, що складається з леді Вайолет, яка овдовіла після смерті свого чоловіка Едмунда, і восьми дітей — чотирьох синів і дочок, названих в алфавітному порядку в міру свого народження.

Молоді брати та сестри вчаться жити в вищому суспільстві, і ось настав час старшій доньці виходити заміж. Леді Вістлдаун додає родині чимало клопоту.

Зараз є вже два сезони серіал. Кожен сезон розповідає історію одного з членів родини. Тому фанати з нетерпінням чекають продовження.

Мисливець за розумом

Цей серіал на Netflix може сподобатися любителям детективів та кримінальних драм. Сюжет розповідає нам про роботу агентів ФБР з серійними вбивцями. Їхня мета — вивчати поведінку злочинців, їх мислення і мотиви, за яких були здійснені жорстокі вбивства.

Серіал переносить нас до кінця 70-х років 20 сторіччя, у цей час кримінальна психологія лише зароджується, а офіси ФБР ще не мають потужного сучасного обладнання.

Герой серіалі — молодий агент Холден Форд, керівництво наказує йому узятися до роботи у спецвідділі, що вивчає поведінку злочинці. Холден Форд разом з колегою Біллом Тенчем розпочинають вивчати усі темні й таємничі куточки людського розуму. Проте відділ новий, не всі колеги розуміють роботу агентів. Тож доводиться вести боротьбу не лише з небезпечними злочинцями, а й з бюрократичною системою.

Люпен

Серіал французького виробництва розповідає нам історію Ассана Діопа. Чоловік ще в дитинстві втратив батька, його посадили до в’язниці за те, чого він не скоював. Батько любив сина, постійно читав йому та робив маленькі подарунки у вигляді книжок. Улюбленим персонажем Ассана став “джентельмен-грабіжник” Арсен Люпен.

Після смерті батька Ассан хоче помститися родині Пеллегріні, що засудила його. Це одна з найбагатших родин, яка володіє дорогими прикрасами.

Ассан продумує геніальний план та проводить пограбування Лувра, викрадає кольє французької королеви Марії-Антуанетти, яке належало Пеллігріні.

Ассан майстерно втікає від поліції та намагається повернутися до буденного життя, адже він має сина. Але одного дня сина викрадають. Що тепер робити герою? Пожертвувати сином чи помстою, яку готував майже все життя?

Наглядач

Наглядач — серіал, який інтригує та лякає водночас. Дім — це місце, де кожен почувається у безпеці, навіть у найстрашніших ситуаціях. Але чи дійсно твій дім безпечний?

Подружжя Діна та Нори Бреннок мають двох маленьких дітей, родина шукає будинок для комфортного та безпечного життя, тому вирішує переїхати з Нью-Йорка до тихого дорогого району передмістя.

Проте після переїзду родина стикається з не доброзичливими сусідами, а головний “сюрприз” чекає в поштовій скриньці.

Таємничий незнайомець, який називає себе Наглядачем, починає їм надсилати листи загрозливого змісту та стежить за родиною. Якщо хочеш дізнатися, чи зловили Наглядача, починай дивитися серіал на Netflix.

Наш кінематограф теж гідний уваги! Раніше ми розповідали про найкращі українські серіали.

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