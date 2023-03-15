Популярные сериалы Netflix, которые стоит посмотреть на досуге: от детектива и романтики до ограбления и фантастики

Маленькая эйфория случается тогда, когда находишь действительно достойный сериал. Хочется, чтобы сюжет заинтересовал с первых минут, но еще должна быть качественная картинка, эффекты, костюмы. За последние годы в мире появились сотни новых сериалов, достойных твоего внимания. Мы расскажем тебе о популярных сериалах на Netflix, которые стоит посмотреть на досуге.

Каждый сезон Netflix радует пользователей платформы новинками. Появляются новые фильмы, сериалы, мультфильмы и даже шоу. Но в основном платформа славится своими сериалами. Главным бонусом для пользователей является то, что в день премьеры публикуют сразу все серии сезона, озвучку для разных стран или субтитры.

Популярные сериалы на Netflix

Калейдоскоп

Сериал Калейдоскоп от Netflix — это завершенная история об ограблении самого защищенного хранилища в мире. Особен он тем, что серии для каждого зрителя выпадают в случайном порядке, но последняя для всех одинакова — об ограблении. Таким образом история воспринимается по-разному, персонажи раскрываются по-новому, но на сюжет и суть истории это никак не влияет.

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События разворачиваются вокруг искусного грабителя Лео Папа. Он собрал группу талантливых преступников. Свою операцию они готовили долго, продумали все до мельчайших деталей. История охватывает более двадцати четырех лет, конечно, не все они были потрачены на ограбление. Нам показывают предысторию и как все грабители были связаны в прошлом.

Главные герои решительно настроены довести масштабное дело до конца. По твоему мнению, что такое удачное ограбление? Когда тебя не поймали или когда ты получил сокровище? Что именно постигло наших героев и что ждало их судьбы, ты увидишь в восьми эпизодах сериала.

Ты

Недавно на Netflix вышла вторая часть четвёртого сезона сериала Ты. Главного героя Джо Голдберга в некоторой степени можно назвать романтиком. Он начитанный, умный, воспитанный парень, влюбляющийся в женщин и делающий все, чтобы получить их любовь. Но часто любовь Джо кончается трагически.

Девушкам следует быть осмотрительными, ведь практически все, в кого влюбляется Джо, умирают.

Следует сказать, что он не только романтик, но и серийный убийца. Главный недостаток, из-за которого отношения не складываются хорошо.

В течение четырех сезонов он пытается избавиться от своей проблемы. Переезжает в новые города, меняет имя, начинает жизнь с нуля, даже женится и заводит ребенка. Правда, женщину он нашел по своему подобию. Как оказалось, она и еще психопатка.

Описание сериала может показаться тебе мрачным, но это не совсем так. Сериал не содержит слишком жестоких сцен, присутствует постоянная интрига, из-за которой хочется смотреть одну серию за другой.

Очень странные дела

Мы не можем говорить о самых популярных сериалах на Netflix и не вспомнить Очень странные дела. Четвертый сезон, который вышел в 2022 году, установил абсолютные рекорды на платформе по просмотрам в разных странах мира. Когда вышел сериал Венздей, предсказывали, что он сможет побить эти рекорды, но Очень странные дела удержали свою позицию.

Много говорить о сериале не хочется, чтобы не спойлерить. Уверены, что ты слышал(-а) о нем. Во время просмотра зрители знакомятся с американским городком в штате Индиана. В секретной лаборатории города ставили эксперименты на детях и развивали у них сверхъестественные возможности.

Главной героиней сериала является юная Одиннадцать, обладающая телекинезом. Но были и другие дети с другими возможностями.

Однажды вечером четверо друзей — Майк, Дастин, Лукас и Уилл — играют в настольную игру. Таинственным образом Уилл исчезает по дороге домой. Трое начинают его поиски, но находят Одиннадцать. Все события разворачиваются вокруг поисков Вилла и таинственной лаборатории.

Дети открывают параллельный мир Изнанку и монстров, которые проникают в их мир и похищают детей. Юным школьникам приходится бороться со всеми проблемами и спасать город.

Бриджертоны

Романтический сериал, полон юмора, красивых нарядов, вечеринок и жизни дам и кавалеров Лондона 19 века. Рассказ ведется от имени рассказчика-сплетницы Леди Уистлдаун. Она появляется каждый сезон, когда девушкам выбирают женихов.

События разворачиваются вокруг богатой и уважаемой семьи Бриджертон, состоящей из леди Вайолет, овдовевшей после смерти своего мужа Эдмунда, и восьми детей — четырех сыновей и дочерей, названных в алфавитном порядке по мере своего рождения.

Молодые братья и сестры учатся жить в высшем обществе, и вот пора старшей дочери выходить замуж. Леди Уистлдаун придает семье немало хлопот.

Сейчас уже есть два сезона сериал. Каждый сезон рассказывает историю одного из членов семьи. Поэтому фанаты с нетерпением ждут продолжения.

Охотник за разумом

Этот сериал на Netflix может понравиться любителям детективов и криминальных драм. Сюжет рассказывает о работе агентов ФБР с серийными убийцами. Их цель — изучать поведение преступников, их мышление и мотивы, при которых были совершены жестокие убийства.

Сериал переносит нас в конец 70-х годов 20 века, тогда криминальная психология только зарождалась, а офисы ФБР еще не имели мощного современного оборудования.

Герой сериала — молодой агент Холден Форд, руководство приказывает ему приступить к работе в спецотделе, изучающем поведение преступников. Холден Форд вместе с коллегой Биллом Тенчем начинают изучать все темные и таинственные уголки человеческого разума. Однако отдел новый, не все коллеги понимают работу агентов. Так что приходится вести борьбу не только с опасными преступниками, но и с бюрократической системой.

Люпен

Сериал французского производства рассказывает нам историю Ассана Диопа. Мужчина еще в детстве потерял отца, его посадили в тюрьму за то, чего он не совершал. Отец любил сына, постоянно читал ему и делал маленькие подарки в виде книг. Любимым персонажем Ассана стал “джентельмен-грабитель” Арсен Люпен.

После смерти отца Ассан хочет отомстить семье Пеллегрини, осудившей его. Это одна из самых богатых семей, обладающая дорогими украшениями.

Ассан продумывает гениальный план и совершает ограбление Лувра, похищает принадлежащее Пеллигрини колье французской королевы Марии-Антуанетты.

Ассан мастерски убегает от полиции и пытается вернуться к обыденной жизни, ведь у него есть сын. Но однажды сына похищают. Что теперь делать герою? Пожертвовать сыном или местью, которую готовил почти всю жизнь?

Наблюдатель

Наблюдатель — сериал, интригующий и пугающий одновременно. Дом — это место, где каждый чувствует себя в безопасности, даже в самых страшных ситуациях. Но действительно ли твой дом безопасен?

У супружеской пары Дины и Норы Бреннок есть двое маленьких детей, семья ищет дом для комфортной и безопасной жизни, поэтому решает переехать из Нью-Йорка в тихий дорогой район пригорода.

Однако после переезда семья сталкивается с не дружелюбными соседями, а главный “сюрприз” ждет в почтовом ящике.

Таинственный незнакомец, называющий себя Наблюдателем, начинает им присылать письма угрожающего содержания и следит за семьей. Если хочешь узнать, поймали ли Наблюдателя, начинай смотреть сериал на Netflix.

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