Почему киты выбрасываются на берег: научные версии загадочного явления

30 июля в Японии после сильного землетрясения в Тихом океане у берегов Камчатки (Россия) три кита выбросились на берег.

Считается, что млекопитающие потеряли ориентацию, когда подводные течения и движение воды внезапно изменились.

Но свежий случай далеко не первый. Люди столетиями наблюдают, как киты выбрасываются на берег, и пытаются найти этому объяснение.

О самых известных версиях выбрасывания китов — в материале.

Почему киты выбрасываются на берег

Ученые имеют множество теорий, каждая из которых пытается объяснить отдельный аспект проблемы.

Самым главным фактором, почему киты выбрасываются на сушу, считают их социальное поведение — когда один кит оказывается на мели, его стая часто следует за сигналами тревоги и вслед за ним попадает на берег.

Иногда трагедии способствуют особенности ландшафта побережья: пологие, мелкие пляжи вводят в заблуждение эхолокацию млекопитающих, они воспринимают сушу за более глубокую зону воды и ошибочно двигаются в ее сторону.

Еще один негативный фактор — подводный шум. Звуки (часто это взрывы) подводных исследований, военные сонары, звуки от судов, курсирующих по океанам, создают эдакий звуковой хаос, сбивающий звуковую ориентацию китов.

Именно эти факторы привели к тому, что киты массово выбрасывались на берега Шотландии, Ирландии, Нидерландов.

Заболевания, паразиты или отравления тоже могут запустить ложный механизм дезориентации. К примеру, был случай, когда кит оказался поражен тысячами нематод, которые не давали ему дышать. Животное выбросилось на берег, и повело за собой других. Такое случается, когда больные особи являются лидерами группы.

Природные факторы, такие как изменения температуры воды или неблагоприятные погодные условия, тоже могут выталкивать китов в зону, где их эхолокация работает неправильно, особенно если они идут за добычей в непривычных местах.

Однако ни одна отдельная теория не может объяснить все случаи, когда киты выбрасываются на берег — срабатывает только сочетание теорий. А пока что отсутствие основной версии не позволяет окончательно объяснить это явление — оно остается среди загадочных и трагических.

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