Стиль жизни

Почему киты выбрасываются на берег: научные версии загадочного явления

Ольга Петухова, редактор сайта 31 июля 2025, 19:30
чому кити викидаються на берег
Фото BBC

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь