Стиль життя

Чому кити викидаються на берег: наукові версії загадкового явища

Ольга Петухова, редакторка сайту 31 Липня 2025, 19:30
чому кити викидаються на берег
Фото BBC

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