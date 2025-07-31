Чому кити викидаються на берег: наукові версії загадкового явища

30 липня в Японії, після сильного землетрусу в Тихому океані біля берегів Камчатки (Росія), три кити викинулися на берег. Вважається, що ссавці втратили орієнтацію, коли підводні течії та рух води раптово змінилися.

Та свіжий випадок — далеко не перший. Люди століттями спостерігають, як кити викидаються на берег, і намагаються знайти цьому пояснення.

Про найвідоміші версії викидання китів — у матеріалі.

Чому кити викидаються на берег

Науковці мають безліч теорій, кожна з яких намагається пояснити окремий аспект проблеми.

Найголовнішим фактором, чому кити викидаються на сушу, вважають їхню соціальну поведінку — коли один кит опиняється на мілині, його зграя часто слідує за сигналами тривоги й слідом за ним потрапляє на берег.

Інколи трагедії сприяють особливості ландшафту узбережжя: пологі, дрібні пляжі вводять в оману ехолокацію ссавців, вони сприймають сушу як глибшу зону води й помилково рухаються в її бік.

Ще один негативний чинник — підводний шум. Звуки (часто це вибухи) підводних досліджень, військові сонари, звуки від суден, що курсують океанами, створюють такий собі звуковий хаос, який збиває звукову орієнтацію китів.

Саме ці фактори призвели до того, що кити масово викидалися на береги Шотландії, Ірландії, Нідерландів.

Захворювання, паразити або отруєння теж можуть запустити хибний механізм дезорієнтації. Приміром, був випадок, коли кит виявився ураженим тисячами нематод, які не давали йому дихати. Тварина викинулася на берег і повела за собою інших. Таке трапляється, коли хворі особини є лідерами групи.

Природні фактори, такі як зміни температури води або несприятливі погодні умови, теж можуть виштовхувати китів у зону, де їхня ехолокація працює неправильно — особливо якщо вони йдуть за здобиччю у незвичних для них місцях.

Проте жодна окрема теорія не може пояснити всі випадки, коли кити викидаються на берег — спрацьовує лише поєднання теорій. А поки що відсутність головної версії не дає змоги остаточно пояснити це явище — воно залишається серед загадкових і трагічних.

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