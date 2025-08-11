Землетрясение в Турции сегодня: масштабы разрушений и количество погибших

В Турции 10 августа вечером началось сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1. Разрушительная стихия спровоцировала, по меньшей мере, семь афтершоков — повторных подземных толчков большой силы. Обрушились здания, есть раненые и погибшие люди. О землетрясении в Турции сегодня — рассказываем в материале.

Землетрясение в Турции сегодня: последние новости

По состоянию на утро 11 августа Google-карты сообщают о землетрясении силой 4,1 в 36 км от города Gördes/Маниса.

Еще вчера вечером, 10 августа в 19:53, фиксировали землетрясение магнитудой 6,1.

Подземные толчки продолжаются в провинции Балыкесир, на северо-западе страны.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Министерства внутренних дел Турции заявили, что землетрясение почувствовали в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса.

10 августа 2025 года в 19:53 в районе Синдирги провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Сейчас продолжаются полевые исследования.

В провинцию направили людей для поисково-спасательных работ. В течение 10 августа ощущалось еще семь афтершоков магнитудой более 3 баллов.

План реагирования на стихийные бедствия Турции (TAMP) был введен в действие, и представители всех групп реагирования на стихийные бедствия соберутся в Центре управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Президентства AFAD.

В результате землетрясения и разрушений сообщалось по меньшей мере об одном погибшем. Это 81-летний мужчина.

Издание АР пишет, что эпицентр землетрясения находился в городе Синдирги. Однако толчки чувствовали и в Стамбуле, что в 200 км от эпицентра.

Людей спасли из-под завалов в Синдирги, Гельчук. Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу сообщил о четырех раненых в больницах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Выражаю свои лучшие пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Балыкесире и ощущалось также в наших регионах. Пусть Бог оберегает нашу страну от всяческих бед.

Напомним, Турция расположена на стыке сразу трех тектонических плит — Евразийской, Аравийской и Анатолийской. Анатолийская плита продвигается к западу под давлением других плит и создает многочисленные разломы.

Ежегодно Турция страдает от землетрясений разной силы.

А еще раньше мы делились, что сильное землетрясение ожидают и в Украине. Когда это случится?

