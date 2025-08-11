Землетрясение в Турции сегодня: масштабы разрушений Фото Twitter В Турции 10 августа вечером началось сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1. Разрушительная стихия спровоцировала, по меньшей мере, семь афтершоков — повторных подземных толчков большой силы. Обрушились здания, есть раненые и погибшие люди. О землетрясении в Турции сегодня — рассказываем в материале.Землетрясение в Турции сегодня: последние новости По состоянию на утро 11 августа Google-карты сообщают о землетрясении силой 4,1 в 36 км от города Gördes/Маниса. Еще вчера вечером, 10 августа в 19:53, фиксировали землетрясение магнитудой 6,1.Подземные толчки продолжаются в провинции Балыкесир, на северо-западе страны. В Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Министерства внутренних дел Турции заявили, что землетрясение почувствовали в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса. 10 августа 2025 года в 19:53 в районе Синдирги провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Сейчас продолжаются полевые исследования. В провинцию направили людей для поисково-спасательных работ. В течение 10 августа ощущалось еще семь афтершоков магнитудой более 3 баллов. План реагирования на стихийные бедствия Турции (TAMP) был введен в действие, и представители всех групп реагирования на стихийные бедствия соберутся в Центре управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Президентства AFAD. Читать по теме Проснулась Ключевская Сопка: на Востоке России землетрясение и извержение вулкана Вулкан Ключевская Сопка в России извергается — есть ли разрушения. В результате землетрясения и разрушений сообщалось по меньшей мере об одном погибшем. Это 81-летний мужчина. Землетрясение в Турции сегодня: масштабы разрушений и количество погибших / 3 Фотографии Фото: X/AFAD More video showing the shaking from the M6.1 earthquake that hit Western Turkey… 📍 Kalemoğlu Villagepic.twitter.com/WX2Y5m8hHA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2025 A video captures the tremors from the M6.1 earthquake that struck western Turkey. #deprem pic.twitter.com/JXWRsvRvh5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2025 Destroyed buildings in Turkey’s Balikesir province after the country was struck by 6.1 magnitude earthquake on Sunday 📹: AFP pic.twitter.com/qsr2QQZb8d — The New Region (@thenewregion) August 10, 2025 Издание АР пишет, что эпицентр землетрясения находился в городе Синдирги. Однако толчки чувствовали и в Стамбуле, что в 200 км от эпицентра. Людей спасли из-под завалов в Синдирги, Гельчук. Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу сообщил о четырех раненых в больницах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Выражаю свои лучшие пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Балыкесире и ощущалось также в наших регионах. Пусть Бог оберегает нашу страну от всяческих бед. Напомним, Турция расположена на стыке сразу трех тектонических плит — Евразийской, Аравийской и Анатолийской. Анатолийская плита продвигается к западу под давлением других плит и создает многочисленные разломы. Ежегодно Турция страдает от землетрясений разной силы. А еще раньше мы делились, что сильное землетрясение ожидают и в Украине. Когда это случится? Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Стихийное бедствие, Турция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter