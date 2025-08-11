У Туреччині 10 серпня ввечері розпочався сильний землетрус. Його магнітуда склала 6,1. Руйнівна стихія спровокувала щонайменше сім афтершоків — повторних підземних поштовхів великої сили. Обвалилися будівлі, є поранені та загиблі люди. Про землетрус у Туреччині сьогодні — розповідаємо в матеріалі.

Землетрус у Туреччині сьогодні: останні новини

Станом на ранок 11 серпня, Google-карти повідомляють про землетрус силою 4,1 за 36 км від міста Gördes/Маніса.

Ще вчора ввечері, 10 серпня о 19:53, фіксували землетрус магнітудою 6,1.

Підземні поштовхи тривають у провінції Баликесір, на північному заході країни.

В Управлінні з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Міністерства внутрішніх справ Туреччини заявили, що землетрус відчувався в провінціях Маніса, Ізмір, Ушак і Бурса.

10 серпня 2025 року о 19:53 у районі Синдирги провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Наразі тривають польові дослідження.

У провінції направили людей для пошуково-рятувальних робіт. Протягом 10 серпня відчувалося ще сім афтершоків магнітудою у понад 3 бали.

План реагування на стихійні лиха Туреччини (TAMP) було введено в дію, і представники всіх груп реагування на стихійні лиха зберуться в Центрі управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями Президентства AFAD.

Унаслідок землетрусу та руйнувань повідомлялося щонайменше про одного загиблого. Це 81-річний чоловік.

Землетрус у Туреччині сьогодні: масштаби руйнувань і кількість загиблих

Фото: X/AFAD

More video showing the shaking from the M6.1 earthquake that hit Western Turkey… 📍 Kalemoğlu Villagepic.twitter.com/WX2Y5m8hHA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2025

A video captures the tremors from the M6.1 earthquake that struck western Turkey. #deprem pic.twitter.com/JXWRsvRvh5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2025

Destroyed buildings in Turkey’s Balikesir province after the country was struck by 6.1 magnitude earthquake on Sunday 📹: AFP pic.twitter.com/qsr2QQZb8d — The New Region (@thenewregion) August 10, 2025

Видання АР пише, що епіцентр землетрусу був у місті Синдиргі. Однак поштовхи відчували і в Стамбулі, що за 200 км від епіцентру.

Людей врятували з-під завалів у Синдиргі, Гельчук. Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу повідомив про чотирьох поранених у лікарнях. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган побажав усім потерпілим швидкого одужання.

Висловлюю свої найкращі побажання всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі та відчувався також у наших регіонах. Нехай Бог оберігає нашу країну від усіляких лих.

Нагадаємо, Туреччина розташована на стику відразу трьох тектонічних плит — Євразійської, Аравійської та Анатолійської. Анатолійська плита просувається на захід під тиском інших плит і створює численні розломи.

Щороку Туреччина страждає від землетрусів різної сили.

