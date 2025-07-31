Прокинулась Ключевська Сопка: на Сході Росії одночасно землетрус і виверження вулкану

30 липня 2025 року в акваторії Тихого океану стався масштабний підводний землетрус магнітудою 8,8 бала за шкалою Ріхтера, його зафіксували й в Росії, а саме на її крайньому сході — півострові Камчатка.

Це був найсильніший землетрус на Камчатці з 1952 року, і загалом — один із десяти найпотужніших в історії регіону.

В океані він спричинив руйнівні цунамі. А через кілька годин після землетрусу прокинувся вулкан Ключевська Сопка.

Останні новини про виверження вулкана Ключевська Сопка — у матеріалі.

Прокинувся вулкан Ключевська Сопка

Сильний землетрус 30 липня став шоком для місцевих мешканців, пише Reuters:

Один з очевидців так описав, що відбувалося: “Здавалося, що стіни можуть обвалитися будь-якої миті. Тряска тривала безперервно щонайменше три хвилини”.

У деяких містах, наприклад у Сєверо‑Курильську, були пошкоджені будівлі, почалася евакуація населення, але обійшлося без жертв.

Того ж дня близько 15-ї години за місцевим часом почалося виверження вулкана Ключевська Сопка. Камчатська філія Єдиної геофізичної служби Російської академії наук повідомила про перший спалах над кратером. А слідом за ним – сходження розпеченої лави по західному схилу вулкана та інтенсивні вибухи.

Виверження підняло у повітря тони попелу: він піднімався до 3 км над рівнем вулкана, утворюючи хмари на висоті до 8 км.

До початку нинішнього землетрусу вулкан Ключевська сопка уже проявляв деяку активність: на його вершині утворилося лавове озеро і фіксували періодичні викиди попелу — це свідчило про його готовність прокинутися.

Останнє виверження сталося у квітні 2025 року, але то була, як кажуть спеціалісти, лише серія активних епізодів.

Де знаходиться вулкан Ключевська Сопка і що відомо про нього

Ключевська Сопка є самим високим активним вулканом усієї Євразії, його висота становить 4 850 м, кратер на вершині сягає близько 700 м у діаметрі. По схилах налічують іще близько 80 вторинних кратерів.

Розташована Ключевська Сопка приблизно в 360 км від найбільшого міста регіону — Петропавловськ-Камчатський із населенням 160.000 людей, і за 30 км від поселення Ключі, в якому проживають 4 500 мешканців.

Фахівці вважають, що ураження населених зон внаслідок виверження поки що малоймовірне.

Найбільшу загрозу становлять попелеві хмари, лавові потоки, пилові та газові викиди. Також виверження перешкоджає авіаційному руху у регіоні.

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