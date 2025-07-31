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Прокинулась Ключевська Сопка: на Сході Росії одночасно землетрус і виверження вулкану

Ольга Петухова, редакторка сайту 31 Липня 2025, 14:00
виверження ключевської сопки
Фото Pexels

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