Проснулась Ключевская Сопка: на Востоке России землетрясение и извержение вулкана

30 июля 2025 г. в акватории Тихого океана произошло масштабное подводное землетрясение магнитудой 8,8 баллов по шкале Рихтера, его зафиксировали и в России, а именно на ее крайнем востоке — полуострове Камчатка.

Это было сильнейшее землетрясение на Камчатке с 1952 года, и в целом — одно из десяти самых мощных в истории региона.

В океане оно вызвало разрушительные цунами. А через несколько часов после землетрясения проснулся вулкан Ключевская Сопка.

Последние новости об извержении вулкана Ключевская Сопка – в материале.

Проснулся вулкан Ключевская Сопка

Сильное землетрясение 30 июля стало шоком для местных жителей, пишет Reuters:

Один из очевидцев так описал, что происходило: “Казалось, что стены могут обрушиться в любой момент. Тряска продолжалась непрерывно не менее трех минут”.

В некоторых городах, например, в Северо-Курильске, были повреждены здания, началась эвакуация населения, но обошлось без жертв.

В тот же день около 15 часов по местному времени началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил о первой вспышке над кратером. А вслед за ней — о схождении раскаленной лавы по западному склону вулкана и интенсивных взрывах.

Извержение подняло в воздух тонны пепла: он поднимался до 3 км над уровнем вулкана, образуя облака на высоте до 8 км.

К началу нынешнего землетрясения вулкан Ключевская сопка уже проявлял некоторую активность: на его вершине образовалось лавовое озеро и фиксировали периодические выбросы пепла — это свидетельствовало о его готовности проснуться.

Последнее извержение произошло в апреле 2025 года, но это была, как говорят специалисты, только серия активных эпизодов.

Где находится вулкан Ключевская Сопка и что известно о нем

Ключевская Сопка является самым высоким активным вулканом всей Евразии, его высота составляет 4850м, кратер на вершине достигает около 700м в диаметре. По склонам насчитывается еще около 80 вторичных кратеров.

Расположена Ключевская Сопка примерно в 360 км от крупнейшего города региона — Петропавловск-Камчтский с населением 160.000 человек, и в 30 км от поселения Ключи, в котором проживают 4500 жителей.

Специалисты считают, что поражение населенных зон в результате извержения пока маловероятно.

Наибольшую угрозу представляют пепельные облака, лавовые потоки, пылевые и газовые выбросы. Также извержение препятствует авиационному движению в регионе.

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