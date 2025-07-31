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Проснулась Ключевская Сопка: на Востоке России землетрясение и извержение вулкана

Ольга Петухова, редактор сайта 31 июля 2025, 14:00
извержение ключевской сопки
Фото Pexels

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