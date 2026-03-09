Сотні років в’язниці: у Туреччині розпочався масштабний суд над опозиційним мером Стамбула

У понеділок, 9 березня, увага всієї Туреччини та світових столиць прикута до суворого тюремного комплексу Сіліврі, що на захід від Стамбула. Саме тут розпочинається судове засідання у масштабній корупційній справі, де головним фігурантом виступає ув’язнений мер Стамбула Екрем Імамоглу.

Цей процес аналітики вже охрестили фінальним аккордом у боротьбі Таїпа Ердогана за повне усунення конкурентів напередодні майбутніх виборів.

55-річний Імамоглу, який понад рік перебуває за ґратами, є центральною постаттю серед більш ніж 400 підсудних. Муніципальних чиновників та політиків звинувачують у корупції та хабарництві — статтях, які сумарно передбачають тюремні терміни у сотні років.

І сам мер, і його Республіканська народна партія категорично відкидають звинувачення, називаючи їх сфабрикованим політичним замовленням. Про це пише Reuters.

Зброя правосуддя проти демократії

Ситуація навколо Імамоглу виглядає вкрай тривожно для західних спостерігачів. Правозахисні групи прямо заявляють: система кримінального правосуддя Туреччини перетворилася на інструмент політичної боротьби.

Важко уникнути висновку, що прокурори намагаються усунути Імамоглу з політики та дискредитувати його партію способами, які підривають демократію, — заявив Бенджамін Уорд, заступник директора Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

Він підкреслив, що цей процес став кульмінацією тривалого озброєння судової системи проти головної опозиційної сили країни.

Зухвалий тон підсудного та чиста совість обвинувачення

Попри перебування у в’язниці, Екрем Імамоглу зберігає бойовий дух. У своїх коментарях для Reuters він висловився досить різко, закликавши Ердогана не ховатися за судовими рішеннями, а негайно призначити чесні вибори. Проте його шанси реально кинути виклик 72-річному лідеру тануть на очах.

Нагадаємо, що в січні Імамоглу отримав ще один болючий удар: суд відмовив йому у позові щодо скасування його університетського ступеня. Без цього диплома він за законом не має права претендувати на крісло президента.

З іншого боку барикад стоїть новопризначений міністр юстиції Акін Гюрлек. Іронія долі полягає в тому, що саме він на посаді головного прокурора Стамбула керував розслідуванням проти мера. Гюрлек запевняє, що в його діях немає жодного політичного підтексту.

Я просто виконував свій обов’язок прокурора. Моя совість чиста, — заявив міністр журналістам минулої п’ятниці.

Що на кону для Ердогана

Таїп Ердоган незмінно очолює Туреччину з 2003 року. Хоча чергові вибори заплановані на 2028 рік, політичні розклади змушують його діяти вже зараз. Згідно з конституцією, щоб претендувати на третій термін (або обійти обмеження), йому може знадобитися оголошення дострокового голосування.

Читай у нашому матеріалі, чи зможе угорська опозиція кинути виклик Віктору Орбану та які настрої панують у країні напередодні вирішального голосування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!