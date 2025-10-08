Не делай этого в Турции: какие запреты стоит знать туристам

Законы и культурные традиции разных стран иногда кардинально отличаются. Турция, которая привлекает миллионы отдыхающих доступными курортами, имеет свои особые правила, которые могут стать неожиданностью для украинцев. Об этом в своем Instagram yanaari27.

Женщина отмечает, что здесь с большим уважением относятся к личности Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя современной Турецкой Республики.

Любые оскорбительные высказывания или критика в его адрес, так же как и порча национального флага, считаются серьезным преступлением.

Не менее важно и отношение к хлебу: в Турции он символизирует достаток, поэтому даже черствый кусочек не выбрасывают, а если он упал на землю — поднимают и целуют.

Путешествуя по стране, стоит помнить и о религиозных правилах.

Посещая мечети, мужчины должны быть без шортов, а женщины обязаны прикрывать голову, плечи и ноги. Такие строгие требования к одежде связаны не только с традициями, но и с уважением к священным местам.

Некоторые привычные для нас жесты здесь воспринимаются иначе. Например, жест окей у турков имеет вульгарное значение, поэтому лучше им не пользоваться.

Осторожность нужна и при покупках на базарах: любые старинные вещи, даже монета или глиняный кувшин, могут расцениваться как культурное наследие, которое без разрешения запрещено вывозить из страны.

Еще один нюанс касается алкоголя. В Турции его нельзя пить на улице или в парках — только в заведениях или отелях.

Более того, специалисты советуют внимательно относиться к выбору напитков, ведь иногда случаются случаи подделки брендовых бутылок.

И наконец — документы. Турецкое законодательство требует, чтобы у каждого они были при себе. Для туристов это означает постоянное наличие паспорта с визой или штампом о въезде.

Одним из популярных направлений для отдыха является Даламан — курорт в провинции Мугла на юго-западе страны.

