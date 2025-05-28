Море, сонце, all inclusive: бюджетні напрямки для відпочинку у 2025 році

Відпочинок за системою все включено асоціюється з високими витратами, проте у 2025 році туристи можуть знайти доступні курорти з якісним сервісом.

Фахівці Travel Supermarket дослідили ціни та визначили найкращі туристичні напрямки, які поєднують комфорт і доступність.

При розрахунку вартості враховували ціни на путівки на 7 днів у літній період. Дослідження базується на вильотах з Лондона, але українці можуть суттєво зекономити, обираючи рейси з Польщі чи інших сусідніх країн.

Даламан, Туреччина

Цей курорт розташований у провінції Мугла, на південному заході Туреччини. Він відомий мальовничими пляжами, чистим морем і гірськими краєвидами.

Серед популярних розваг — рафтинг, яхтинг, морські екскурсії, відвідування античних міст.

Вартість семиденної путівки: від 400 фунтів стерлінгів (≈ 21 000 грн).

Що подивитися:

Грязьові термальні джерела Саригерме;

Пляж Ізтузу;

Руїни античного міста Каунос.

Майорка, Іспанія

Найбільший острів Балеарського архіпелагу приваблює пляжами з бірюзовою водою, європейським рівнем сервісу та унікальною архітектурою.

Тут можна поєднати пляжний відпочинок з культурними екскурсіями.

Вартість семиденної путівки: 540 фунтів стерлінгів (≈ 28 000 грн).

Що подивитися:

Пляжі Плайя-де-Муро, Кала-Мескіда, Са-Калобра;

Собор Ла-Сеу у Пальмі;

Королівський палац Альмудайна;

Середньовічні арабські лазні.

Мальта

Ця середземноморська країна поєднує пляжний відпочинок, історичні пам’ятки та активний туризм. Завдяки теплому клімату та розвиненій туристичній інфраструктурі, Мальта залишається популярним напрямком серед мандрівників.

Вартість семиденної путівки: від 425 фунтів стерлінгів (≈ 22 000 грн).

Що подивитися:

Давні мегалітичні храми;

Стародавні форти Біргу;

Лазурне вікно (Blue Grotto);

Середньовічне місто Мдіна.

У 2025 році доступні напрямки для відпочинку за системою все включено включають Даламан, Майорку та Мальту. Вони пропонують високий рівень сервісу, красиві пляжі та широкий вибір розваг за прийнятну ціну. Це дозволяє мандрівникам насолодитися комфортним відпочинком, не витрачаючи зайвого.

Раніше ми писали про те, які країни краще оминати для подорожей через безпекові ризики та нестабільну ситуацію.

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