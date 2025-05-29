Токіо, Венеція, Балі й не тільки: куди та чому не варто їхати на відпочинок у 2025

Фото Unsplash Деякі місця страждають під вагою власної слави. І це дійсно так. Бо хто не вистоював черги до Ейфелевої вежі чи не хотів покататися на човнах у Венеції? Та витримати наплив туристів буває нестерпно важко, а кілометрові черги до пам’яток швидко набридають. Якщо не хочеш у 2025 році миритися з великими натовпами, то Express зібрали перелік країн, які краще залишити поза своїм тревел-списком. Куди не варто їхати у 2025 році: переповнені туристами країни та місця Ці місця популярні недаремно — там дійсно дуже гарно, а їхнє історичне значення важко переоцінити. Але цього разу тобі доведеться викинути з планів Італію, Іспанію та Японію. А ще деякі місця на північному побережжі Шотландії. На думку видання, зростання кількості туристів призводить до потреби у більшій кількості туалетів та кемпінгів, які місцеві громади не можуть швидко побудувати. А дороги до певних місцин перевантажені транспортом. Цей список також має на меті пролити світло на інші популярні напрямки, які страждають від надмірного туризму. Наприклад, острів Балі зіштовхнувся з “пластиковим апокаліпсисом” у вигляді сміття, тоді як сицилійське місто Агрідженто бореться з гострою нестачею води через різке збільшення кількості відвідувачів. Читати на тему Куди поїхати взимку в Європу: місця для різного відпочинку Дізнайся, де можна відпочити в Європі та чим зайнятися у відпустці. Міська влада міста Оахака у Мексиці висловила занепокоєння щодо культурної комодифікації (перетворення на товар всіх елементів міської структури) через надмірну кількість туристів. Дісталося і Японії, оскільки Токіо та Кіото настільки переповнені, що важко орієнтуватися в основних туристичних місцях. І це не кажучи про різке зростання вартості життя для місцевих жителів, пов’язане з таким високим попитом. Unsplash Тим часом мандрівники можуть подумати, що місця на кшталт Барселони, Венеції та Канарських островів варто відвідувати знову і знову. Однак дослідження підкреслило рекордний пік туристів у Європі. За даними Європейської туристичної комісії, лише в першому кварталі 2024 року кількість відвідувачів була на 7,2 відсотка вищою, ніж до пандемії. Цей надмірний туризм змушує місцевих мешканців протестувати та вимагати обмежити кількість відвідувачів. Адже разом з грошима туристи привозять тонни сміття, навантаження на інфраструктуру, загальне підвищення цін на товари не лише для іноземців, а й для місцевих тощо. А повний список місць, яким варто дати спокій у 2025 році має такий вигляд: Балі, Індонезія; Барселона та Майорка, Іспанія; Канарські острови; Венеція, Італія; Агрідженто, Сицилія, Італія; Лісабон, Португалія; Ко Самуї, Таїланд; Британські Віргінські острови; Керала, Індія; Кіото і Токіо, Японія; Оахака, Мексика; північне узбережжя Шотландії. А щоб гарно відпочити, необов’язково їхати на інший край планети. В Україні чимало цікавих місць. Ми розповідали, куди поїхати в Україні на вихідні. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Відпочинок, Подорожі, Світ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter