Токіо, Венеція, Балі й не тільки: куди та чому не варто їхати на відпочинок у 2025

Деякі місця страждають під вагою власної слави. І це дійсно так. Бо хто не вистоював черги до Ейфелевої вежі чи не хотів покататися на човнах у Венеції? Та витримати наплив туристів буває нестерпно важко, а кілометрові черги до пам’яток швидко набридають.

Якщо не хочеш у 2025 році миритися з великими натовпами, то Express зібрали перелік країн, які краще залишити поза своїм тревел-списком.

Куди не варто їхати у 2025 році: переповнені туристами країни та місця

Ці місця популярні недаремно — там дійсно дуже гарно, а їхнє історичне значення важко переоцінити. Але цього разу тобі доведеться викинути з планів Італію, Іспанію та Японію. А ще деякі місця на північному побережжі Шотландії.

На думку видання, зростання кількості туристів призводить до потреби у більшій кількості туалетів та кемпінгів, які місцеві громади не можуть швидко побудувати. А дороги до певних місцин перевантажені транспортом.

Цей список також має на меті пролити світло на інші популярні напрямки, які страждають від надмірного туризму.

Наприклад, острів Балі зіштовхнувся з “пластиковим апокаліпсисом” у вигляді сміття, тоді як сицилійське місто Агрідженто бореться з гострою нестачею води через різке збільшення кількості відвідувачів.

Міська влада міста Оахака у Мексиці висловила занепокоєння щодо культурної комодифікації (перетворення на товар всіх елементів міської структури) через надмірну кількість туристів.

Дісталося і Японії, оскільки Токіо та Кіото настільки переповнені, що важко орієнтуватися в основних туристичних місцях. І це не кажучи про різке зростання вартості життя для місцевих жителів, пов’язане з таким високим попитом.

Тим часом мандрівники можуть подумати, що місця на кшталт Барселони, Венеції та Канарських островів варто відвідувати знову і знову. Однак дослідження підкреслило рекордний пік туристів у Європі.

За даними Європейської туристичної комісії, лише в першому кварталі 2024 року кількість відвідувачів була на 7,2 відсотка вищою, ніж до пандемії.

Цей надмірний туризм змушує місцевих мешканців протестувати та вимагати обмежити кількість відвідувачів. Адже разом з грошима туристи привозять тонни сміття, навантаження на інфраструктуру, загальне підвищення цін на товари не лише для іноземців, а й для місцевих тощо.

А повний список місць, яким варто дати спокій у 2025 році має такий вигляд:

Балі, Індонезія;

Барселона та Майорка, Іспанія;

Канарські острови;

Венеція, Італія;

Агрідженто, Сицилія, Італія;

Лісабон, Португалія;

Ко Самуї, Таїланд;

Британські Віргінські острови;

Керала, Індія;

Кіото і Токіо, Японія;

Оахака, Мексика;

північне узбережжя Шотландії.

А щоб гарно відпочити, необов’язково їхати на інший край планети. В Україні чимало цікавих місць. Ми розповідали, куди поїхати в Україні на вихідні.

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