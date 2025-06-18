Погода на липень на озері Світязь: тепла вода, лагідне сонце і романтичні дощі для душі

Фото Pexels Озеро Світязь відоме нам як найбільше й найглибше озеро України. Його вода настільки чиста й прозора, що можна побачити дно навіть на глибині кількох метрів. У липні тут особливо чарівно: тепле сонце і приємна вода, свіже повітря соснових лісів і пісочні пляжі немов створені для твого ідеального відпочинку. А якщо додати до списку переваг казкову атмосферу Шацького національного парку та лікувальні властивості озерного мулу — зі Світязя у липні не захочеться повертатися до міста. Про прогноз погоди у липні на озері Світязь — далі у матеріалі. Погода у липні 2025 на озері Світязь Липень — найтепліший місяць на Світязі, з ясними днями й теплою водою. Ночі — доволі свіжі, вдень — комфортно, інколи навіть трохи спекотно, а дощ і грози лише освіжають. Вони тут доволі часті гості, у липні майже половину дощових днів (аж 14), коли зазвичай крапає або ллє. Та попри хмарки, це ідеальна пора для купання, а природа в повному розквіті своєї краси. Читати на тему Погода на липень 2025 в Україні: чекати дощів чи засухи Дізнайся про особливості погоди в липні 2025. Зверни увагу: прогноз погоди на липень на озері Світязь розрахований на основі спостережень минулих років, тож ти завчасно знатимеш про тенденції. Короткочасний прогноз погоди може виявитися трохи іншим. Мeteoprog Погода на озері Світязь у перший тиждень липня (1-6 число) Дні траплятимуться хмарні, але теплі +23…+26 °C вдень, ночами +13…+16 °C. Вода в озері вже прогріється до 20–22 °C. Можливі дощі 2-3 рази, але здебільшого короткочасні. Погода на озері Світязь у другий тиждень липня (7-13 число) Температура повітря вдень підійметься до +26°C, на сонці вона сприйматиметься як справжня спека. Похмурих днів стане менше, можна планувати спіймати засмагу на пісочку біля води. Погода на озері Світязь у третій тиждень липня (14-20 число) Температура повітря триматиме ту ж планку, до +26°C, але поруч прохолода озера. Вода близько +21 °C. Очікуються хмарні і дощові дні, ймовірні грози, тож не зайвим буде прихопити із собою у поїздку дощовик. Погода на озері Світязь у четвертий тиждень липня (21-27 число) За прогнозом стабільна літня погода: вдень +25…+26 °C, вночі трохи прохолодніше +14…+16 °C. Опади короткочасні, але іноді можуть трапитися зливи з грізними хмарами. Температура води залишається комфортною: 20–23 °C. Погода на озері Світязь на кінець місяця (28-31 число) Кінець місяця може виявитися найспекотнішим, +26…+27°C, і навіть ночі потеплішають до комфортних +17 °C. Ідеальний час для спокійного здорового відпочинку. Дізнайся також, яку погоду обіцяють у липні в Одесі, на іншому популярному водному курорті країни. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Погода в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter