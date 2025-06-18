Погода на липень на озері Світязь: тепла вода, лагідне сонце і романтичні дощі для душі

Озеро Світязь відоме нам як найбільше й найглибше озеро України. Його вода настільки чиста й прозора, що можна побачити дно навіть на глибині кількох метрів.

У липні тут особливо чарівно: тепле сонце і приємна вода, свіже повітря соснових лісів і пісочні пляжі немов створені для твого ідеального відпочинку.

А якщо додати до списку переваг казкову атмосферу Шацького національного парку та лікувальні властивості озерного мулу — зі Світязя у липні не захочеться повертатися до міста.

Про прогноз погоди у липні на озері Світязь — далі у матеріалі.

Погода у липні 2025 на озері Світязь

Липень — найтепліший місяць на Світязі, з ясними днями й теплою водою. Ночі — доволі свіжі, вдень — комфортно, інколи навіть трохи спекотно, а дощ і грози лише освіжають. Вони тут доволі часті гості, у липні майже половину дощових днів (аж 14), коли зазвичай крапає або ллє.

Та попри хмарки, це ідеальна пора для купання, а природа в повному розквіті своєї краси.

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Зверни увагу: прогноз погоди на липень на озері Світязь розрахований на основі спостережень минулих років, тож ти завчасно знатимеш про тенденції. Короткочасний прогноз погоди може виявитися трохи іншим.

Погода на озері Світязь у перший тиждень липня (1-6 число)

Дні траплятимуться хмарні, але теплі +23…+26 °C вдень, ночами +13…+16 °C. Вода в озері вже прогріється до 20–22 °C. Можливі дощі 2-3 рази, але здебільшого короткочасні.

Погода на озері Світязь у другий тиждень липня (7-13 число)

Температура повітря вдень підійметься до +26°C, на сонці вона сприйматиметься як справжня спека. Похмурих днів стане менше, можна планувати спіймати засмагу на пісочку біля води.

Погода на озері Світязь у третій тиждень липня (14-20 число)

Температура повітря триматиме ту ж планку, до +26°C, але поруч прохолода озера. Вода близько +21 °C. Очікуються хмарні і дощові дні, ймовірні грози, тож не зайвим буде прихопити із собою у поїздку дощовик.

Погода на озері Світязь у четвертий тиждень липня (21-27 число)

За прогнозом стабільна літня погода: вдень +25…+26 °C, вночі трохи прохолодніше +14…+16 °C. Опади короткочасні, але іноді можуть трапитися зливи з грізними хмарами. Температура води залишається комфортною: 20–23 °C.

Погода на озері Світязь на кінець місяця (28-31 число)

Кінець місяця може виявитися найспекотнішим, +26…+27°C, і навіть ночі потеплішають до комфортних +17 °C. Ідеальний час для спокійного здорового відпочинку.

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