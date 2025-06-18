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Погода на липень на озері Світязь: тепла вода, лагідне сонце і романтичні дощі для душі

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Червня 2025, 15:35
прогноз на липень на світязі
Фото Pexels

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