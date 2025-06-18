Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Погода на июль на озере Свитязь: теплая вода, ласковое солнце и романтические дожди для души

Ольга Петухова, редактор сайта 18 июня 2025, 15:35
прогноз на июль на свитязе
Фото Pexels

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