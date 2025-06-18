Погода на июль на озере Свитязь: теплая вода, ласковое солнце и романтические дожди для души

Озеро Свитязь известно нам, как самое большое и глубокое озеро Украины. Его вода настолько чиста и прозрачна, что можно увидеть дно даже на глубине нескольких метров.

В июле здесь особенно чудесно: теплое солнце и приятная вода, свежий воздух сосновых лесов и песочные пляжи словно созданы для твоего идеального отдыха.

А если добавить в список преимуществ сказочную атмосферу Шацкого национального парка и лечебные свойства озерного ила — со Свитязя в июле не захочется возвращаться в город.

О прогнозе погоды в июле на озере Свитязь дальше в материале.

Погода в июле 2025 на озере Свитязь

Июль – самый теплый месяц на Свитязе, с ясными днями и теплой водой. Ночи довольно свежие, днем ​​комфортно, иногда даже немного жарко, а дождь и грозы только освежают. Они здесь довольно частые гости — в июле почти половина дождливых дней (14), когда обычно капает или льет.

Но, несмотря на облака, это идеальная пора для купания, а природа в полном расцвете своей красоты.

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Обрати внимание: прогноз погоды на июль на озере Свитязь рассчитан на основе наблюдений прошлых лет, и ты будешь заранее знать о тенденциях. Кратковременный прогноз погоды может оказаться несколько иным.

Погода на озере Свитязь в первую неделю июля (1-6 число)

Дни придут облачные, но теплые +23…+26°C днем, по ночам +13…+16°C. Вода в озере прогреется до 20–22°C. Возможны дожди 2-3 раза, но по большей части кратковременные.

Погода на озере Свитязь во вторую неделю июля (7-13 число)

Температура воздуха днем ​​поднимется до +26°C, на солнце она будет восприниматься как настоящая жара. Пасмурных дней станет меньше, можно планировать поймать загар на песочке у воды.

Погода на озере Свитязь в третью неделю июля (14-20 число)

Температура воздуха будет держать ту же планку до +26°C, но рядом прохлада озера. Вода около +21°C. Ожидаются облачные и дождливые дни, возможны грозы, так что не лишним будет прихватить с собой в поездку дождевик.

Погода на озере Свитязь в четвертую неделю июля (21-27 число)

По прогнозу стабильная летняя погода: днем ​​+25…+26°C, ночью немного прохладнее +14…+16°C. Осадки кратковременные, но иногда могут случиться ливни с грозными облаками. Температура воды остается приятной: 20-23°C.

Погода на озере Свитязь на конец месяца (28-31 число)

Конец месяца может оказаться самым жарким, +26…+27°C, и даже ночи потеплеют до комфортных +17°C. Идеальное время для спокойного здорового отдыха.

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