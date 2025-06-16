Погода в Одессе на июль 2025: жара, зовущая к морю

Июль на побережье Черного моря — это пик жары и время смелых курортников, которых не пугают ни +28°C в тени, ни вероятность вражеских обстрелов. И хотя морские ветры немного компенсируют солнце, июльская погода в Одессе — всегда максимум ультрафиолета.

Будет ли июль в Одессе типичным или преподнесет сюрпризы — точный прогноз погоды в материале.

Прогноз погоды на месяц июль в Одессе

В июле в Одессе начинается настоящее лето — такое, которое ощущается каждой клеточкой тела. Солнце высоко стоит в небе, а большинство дней — сплошная синева без облачка.

Дожди случаются, но преимущественно короткие, они быстро проходят, и через час снова светит солнце, как ни в чем не бывало. Посмотрим, что обещают синоптики на июль 2025 года.

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Погода на июль месяц в Одессе (1-10 число)

Июль этого года в Одессе начнется тремя дождливыми днями, однако осадки будут кратковременными, а столбик термометра не будет опускаться ниже 26-27°C, ночи — идеальные для того, чтобы выдохнуть дневную жару +22°C.

В целом, первая декада месяца обещает поровну поделить ясные и облачные дни. Солнце будет хозяйничать на небе 4, 6, 7, 8 и 9 июля. Температура в эти дни поднимется до +29°C, ночью немного посвежеет, +20°C.

Погода на июль месяц в Одессе (11-20 число)

Вторая декада обещает быть более переменчивой, легкие облака, а иногда и грозовые, будут господствовать весь этот период, хотя и солнца ожидается более чем достаточно: +26°C…+27°C, ночью +18°C…+20°C.

В период с 17 по 19 число синоптики прогнозируют дожди, 19-го — обильные, с грозами и существенным снижением дневной температуры до +22°C. Правда, это единственный относительно прохладный день за весь месяц.

Влажность иногда будет высокой, все из-за близости моря, но будет спасать легкий морской бриз.

Погода на июль месяц в Одессе (21-31 число)

В конце июля вернется ясная погода, синоптики прогнозируют восемь солнечных, без единого облака, дней и дневные температуры в пределах +26°C…+28°C. В этот период не стоит выходить на улицу без кепки или панамы, помнить о креме с защитой от ультрафиолета и не забывать прихватить с собой бутылку воды.

Осадки можно ожидать 30 июня, но и они будут кратковременными. Ночью весь этот период от +20°C до +24°C.

Море в июле в Одессе теплое, как парное молоко, температура воды обычно в пределах +23°C…+25°C. Иногда бывает, что оно внезапно холодает из-за так называемого апвелинга — когда ветер сдувает теплую воду, и из глубин поднимается прохладная. Но это обычно ненадолго и даже приятно после жары.

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