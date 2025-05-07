Чрезмерная жара в Украине: каким будет лето 2025 и что говорят синоптики

Анастасия Жиденко, редактор сайта 07 мая 2025, 12:00
чрезмерная жара
Фото Pexels
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