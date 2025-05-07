Надмірна спека в Україні: яким буде літо 2025 та що говорять синоптики

Парасоля від сонця — новий must have? З кожним роком українське літо дедалі більше нагадує африканський клімат: асфальт плавиться, кондиціонери не витримують навантаження, а врожаї в’януть просто в полі.

Після рекордної спеки 2024 року багато хто з тривогою поглядає на календар і питає себе: яким буде літо 2025-го? Схоже, що легкий вітерець і затінок можуть знову стати розкішшю.

Синоптики вже б’ють на сполох: цього року ймовірність аномального потепління становить понад 70%. Про це розповів Телеграф.

Надмірна спека в Україні

Як зазначає відомий український синоптик Ігор Кібальчич, літо 2025 має всі шанси стати ще одним надзвичайно теплим сезоном.

— Температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1-1,5 °C. Але це не означає, що всі місяці будуть однаково спекотними.

Найгарячіший період, ймовірно, припаде на період з 15 липня до 15 серпня. Саме тоді можливі хвилі спеки з температурою понад 40°C, особливо на Півдні та Сході країни.

Цікаво, що такі екстремальні показники вже стали майже звичними. Кліматологи наголошують, що Україна нагрівається значно швидше, ніж решта планети.

Швидкість потепління в Україні за період з 1961 по 2024 роки була майже у 2,5 раза вищою за глобальну, — розповіла Віра Балабух.

Найшвидше змінюється температура саме влітку та взимку.

Попередження про спеку

Окрім температур, змінюється і характер опадів. Традиційні дощі все частіше поступаються місцем раптовим грозам і шквалам, які іноді приносять з собою град і навіть смерчі. Їхню появу передбачити складно, адже вони мають локальний характер. Метеорологи попереджають, що такі явища можуть стати частішими, особливо на тлі підвищеної температури та посух.

Найбільше нинішні прогнози тривожать аграріїв: посуха, нестабільні дощі й екстремальні температури ставлять під загрозу врожай. Ще кілька десятків років тому середня температура літа трималась у межах +20°C, а нині — 35-градусна спека на кілька тижнів — уже не сенсація, а буденність.

Ще одна особливість останніх років — вересень все частіше поводиться як повноцінний літній місяць. Температури понад +30°C фіксуються вже й восени, що додатково ускладнює сезонне планування в сільському господарстві та енергетиці.

Раніше ми розповідали, куди поїхати влітку і як дозволити це собі в умовах війни.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.