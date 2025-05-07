Надмірна спека в Україні: яким буде літо 2025 та що говорять синоптики

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 07 Травня 2025, 12:00
надмірна спека
Фото Pexels
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