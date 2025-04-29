Погода на літо 2025 в Україні: як пройдуть довгоочікувані три місяці

Дивлячись на перепади температури навесні, багато людей замислюється, якою буде погода на літо 2025 в Україні. Загалом є висока ймовірність, що літо буде знову аномальним для нашої країни.

Читай у матеріалі, яким буде літо 2025. Дізнайся, що кажуть експерти про температуру повітря та дощі.

Прогноз погоди на літо 2025 в Україні

Експерти кажуть, що цього літа можуть знову бути пожежі в екосистемах України, а також варто очікувати так званого кліматичного удару у вигляді гроз, граду, злив і шквалів.

Про це завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповіла для Главком. За її словами, українці вже можуть бачити передумови для ризику зростання пожеж навесні та влітку цього року.

Балабух каже, що такі явища спричиняють пересихання річок за нестачі нормального шару снігу. Малі річки взагалі висихають, а великі стають маловодними.

Зникають також болота, які були природним джерелом живлення для річок. Усі ці чинники призводять до гідрологічної посухи. Навіть регіони, які вважалися такими, що мають надлишок вологи, як-от Полісся, мають зниження рівня підземних вод. Люди стикаються з проблемою, що у колодязях зникає вода.

Балабух також додала, що на Миколаївщині та Херсонщині виникають не тільки проблеми з наявністю питної води, але й із її якістю.

Щодо температури повітря, експертка зауважила, що перехід до літньої температури може відбутися вже у травні, якщо не буде “вторгнення” холодного повітря. Температура може сягати наприкінці весни +20-25 °C.

Інша експертка, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, розповіла для YouTube-каналу Говорить Суханов, що в Україні майже щороку відбувається захід арктичного повітря з півночі. У цей момент температура вночі знижується до 0° або навіть нижче. За її словами, щойно розпочнеться активне тепло і температура перевищить +20-25 °C, можемо очікувати погодні процеси, які даватимуть інтенсивний ріст конвективних хмар.

Звісно, якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів. Тоді на нас чекатимуть грози, град, зливи, а вітри можуть досягати небезпечних і стихійних значень. Вона навіть зазначила, що град в Україні випадатиме частіше через підвищення температури повітря. Через це відбувається зміна повітряної маси — з гарячої розжареної, її змінює холодна або прохолодна повітряна маса влітку. Тому виникає град.

Поки нас ще чекає один місяць весни, пропонуємо дізнатися про прогноз погоди на травень у Харкові.

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