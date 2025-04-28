Погода у Полтаві на травень 2025: часті дощі та помірне тепло

Травень на Полтавщині почнеться прохолодною свіжістю з короткими, можливо грозовими, дощами, проте вже незабаром весна заявить про свої права, а кінець місяця подарує більше тепла.

Детальний прогноз погоди на травень у Полтаві — у нашому матеріалі.

Прогноз погоди у Полтаві на травень 2025 року

​Полтава розташована в центральній частині України, тож має континентальний клімат, і сезони показують тут свої типові риси. Весна зазвичай тепла та поступово переходить у спекотне літо. Як саме це відбуватиметься у травні 2025 — читай далі.

Погода в Полтаві 1-10 травня

На початку травня весна покаже свій стриманий характер. Повітря вдень залишатиметься помірно теплим, до +16…+20°C.

Сонце найчастіше притінятимуть хмари, 4, 6, 7, 8, 9 числа вірогідні короткі, але доволі сильні дощі, які викличуть холодні фронти, що завітають з півночі.

Температура ночами у травні в Полтаві блукатиме в широких межах від +4 до +13°C.

Погода в Полтаві 11-20 травня

Ближче до середини місяця чекаємо приємних температурних показників, стовпчики термометрів затримаються на +19…+23°C, а от ночі ще зберігатимуть прохолоду — +11…+13°C. Дощі в цей час ймовірні, але здебільшого незначні.

Погода в Полтаві 21-31 травня

Останні травневі дні принесуть справжнє передчуття літа. Сонце підніме денні температури до комфортних +23°C. А нічні показники стабілізуються на позначках близько +13…+15°C.

Можлива невелика хмарність, дощі, та нехай погодні примхи не псують тобі настрій, сміливо плануй роботи на городі або відпочинок серед дикої природи з урахуванням прогнозу синоптиків.

Дізнайся також про погоду на травень 2025 року для всієї України — очікувати похолодання чи нарешті теплого сонечка.

Скриншот з сайту Meteofor.

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