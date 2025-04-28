Подорожі та натхнення

Погода у Полтаві на травень 2025: часті дощі та помірне тепло

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Квітня 2025, 20:45
погода в полтаві на травень 2025
Фото Pexels
Погода у Полтаві на травень 2025: часті дощі та помірне тепло
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