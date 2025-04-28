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Погода в Полтаве на май 2025: частые дожди и умеренное тепло

Ольга Петухова, редактор сайта 28 апреля 2025, 20:45
погода в полтаве на май 2025
Фото Pexels
Погода в Полтаве на май 2025: частые дожди и умеренное тепло
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