Погода в Полтаве на май 2025: частые дожди и умеренное тепло

Май на Полтавщине начнется прохладной свежестью с короткими, возможно, грозовыми, дождями, однако уже вскоре весна заявит о своих правах, а конец месяца подарит больше тепла.

Подробный прогноз погоды на май в Полтаве — в нашем материале.

Прогноз погоды в Полтаве на май 2025 года

​Полтава расположена в центральной части Украины, поэтому имеет континентальный климат, и сезоны показывают здесь свои типичные черты. Весна обычно теплая и постепенно переходит в жаркое лето. Как именно это будет происходить в мае 2025 года — читай дальше.

Погода в Полтаве 1-10 мая

В начале мая весна покажет свой сдержанный характер. Воздух днем ​​будет умеренно теплым, до +16…+20°C.

Солнце чаще всего будут притенять облака, 4, 6, 7, 8, 9 числа вероятны короткие, но довольно сильные дожди, которые вызовут холодные фронты, прибывающие с севера.

Температура по ночам в мае в Полтаве будет гулять в широких пределах от +4 до +13°C.

Погода в Полтаве 11-20 мая Ближе к середине месяца ждем приятных температурных показателей, столбики термометров задержатся на +19…+23°C, а ночи еще будут сохранять прохладу — +11…+13°C. Дожди в это время вероятны, но в большинстве своем незначительны. Погода в Полтаве 21-31 мая Последние майские дни принесут настоящее предвкушение лета. Солнце поднимет дневные температуры до комфортных +23°C. Ночные показатели стабилизируются на отметках около +13…+15°C. Возможна небольшая облачность, дожди, но пусть погодные капризы не испортят тебе настроения, смело планируй работы на огороде или отдых среди дикой природы с учетом прогноза синоптиков.

Узнай также о погоде на май 2025 года для всей Украины — ожидать похолодания или, наконец, теплого солнышка.

Скриншот с сайта Meteofor.

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