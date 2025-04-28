Погода в Полтаве на май 2025: частые дожди и умеренное тепло

Фото Pexels Май на Полтавщине начнется прохладной свежестью с короткими, возможно, грозовыми, дождями, однако уже вскоре весна заявит о своих правах, а конец месяца подарит больше тепла. Подробный прогноз погоды на май в Полтаве — в нашем материале. Прогноз погоды в Полтаве на май 2025 года Полтава расположена в центральной части Украины, поэтому имеет континентальный климат, и сезоны показывают здесь свои типичные черты. Весна обычно теплая и постепенно переходит в жаркое лето. Как именно это будет происходить в мае 2025 года — читай дальше. Погода в Полтаве 1-10 мая В начале мая весна покажет свой сдержанный характер. Воздух днем будет умеренно теплым, до +16…+20°C. Солнце чаще всего будут притенять облака, 4, 6, 7, 8, 9 числа вероятны короткие, но довольно сильные дожди, которые вызовут холодные фронты, прибывающие с севера. Температура по ночам в мае в Полтаве будет гулять в широких пределах от +4 до +13°C. Читать по теме Магнитные бури в мае 2025: когда метеозависимым готовиться к мигрени Магнитные бури в мае 2025: когда метеозависимым готовится к мигрене. Погода в Полтаве 11-20 мая Ближе к середине месяца ждем приятных температурных показателей, столбики термометров задержатся на +19…+23°C, а ночи еще будут сохранять прохладу — +11…+13°C. Дожди в это время вероятны, но в большинстве своем незначительны. Погода в Полтаве 21-31 мая Последние майские дни принесут настоящее предвкушение лета. Солнце поднимет дневные температуры до комфортных +23°C. Ночные показатели стабилизируются на отметках около +13…+15°C. Возможна небольшая облачность, дожди, но пусть погодные капризы не испортят тебе настроения, смело планируй работы на огороде или отдых среди дикой природы с учетом прогноза синоптиков. Узнай также о погоде на май 2025 года для всей Украины — ожидать похолодания или, наконец, теплого солнышка. Скриншот с сайта Meteofor.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине, Полтава Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter