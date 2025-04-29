Путешествия и вдохновение

Погода на лето 2025 в Украине: как пройдут долгожданные три месяца

Богдана Макалюк, журналист сайта 29 апреля 2025, 15:00
Погода на лето в Украине 2025
Фото Unsplash
Когда цветет жасмин
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Когда цветет жасмин в Украине, и какое растение на самом деле прячется за этим названием

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