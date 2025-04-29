Погода на лето 2025 в Украине: как пройдут долгожданные три месяца

Глядя на перепады температуры весной, многие задумываются, какой будет погода на лето 2025 в Украине. В общем, высока вероятность, что лето будет снова аномальным для нашей страны.

Читай в материале, каким будет лето 2025. Узнай, что говорят эксперты о температуре воздуха и дождях.

Прогноз погоды на лето 2025 в Украине

Эксперты говорят, что этим летом могут снова быть пожары в экосистемах Украины, а также следует ожидать так называемого климатического удара в виде гроз, града, ливней и шквалов.

Об этом заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух рассказала Главкому. По ее словам, украинцы уже могут видеть предпосылки для риска роста пожаров весной и летом этого года.

Балабух говорит, что такие явления приводят к пересыханию рек из-за недостатка нормального слоя снега. Малые реки вообще высыхают, а большие становятся маловодными.

Исчезают также болота, которые являлись естественным источником питания для рек. Все эти факторы приводят к гидрологической засухе. Даже регионы, которые считались избытком влаги, например Полесья, имеют снижение уровня подземных вод. Люди сталкиваются с проблемой, что в колодцах исчезает вода.

Балабух также добавила, что в Николаевской и Херсонской области возникают не только проблемы с наличием питьевой воды, но и с ее качеством.

Относительно температуры воздуха, эксперт отметила, что переход к летней температуре может состояться уже в мае, если не будет “вторжения” холодного воздуха. Температура может достигать к концу весны +20-25 °C.

Другая экспертка, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, рассказала для YouTube-канала Говорит Суханов, что в Украине почти каждый год происходит закат арктического воздуха с севера. В этот момент температура ночью снижается до 0 или даже ниже. По ее словам, как только начнется активное тепло и температура превысит +20-25 °C, можем ожидать погодные процессы, которые будут давать интенсивный рост конвективных облаков. Конечно, если происходит перемещение атмосферных фронтов. Тогда нас будут ждать грозы, град, ливни, а ветры могут достигать опасных и стихийных значений.

Она даже отметила, что град в Украине будет выпадать чаще из-за повышения температуры воздуха. Из-за этого происходит смена воздушной массы — с горячей раскаленной, ее сменяет холодная или прохладная воздушная масса летом. Поэтому возникает град.

Пока нас еще предстоит один месяц весны, предлагаем узнать прогноз погоды на май в Харькове.

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