Погода в Харькове на май 2025: зонтик в сумке и очки от солнца впрок

Май в Харькове в 2025 году обещает быть метеорологически насыщенным — с кратковременными дождями, прохладными ночами и периодическим понижением температуры, которое заставит вспомнить о легких куртках.

Подробнее о прогнозе погоды в Харькове на май 2025 года — читай в материале.

Погода в Харькове на 1-10 мая

Начало месяца встретит харьковчан изменчивой погодой: от солнечных дней до возможных дождей 4, 6, 7, 8 и 9 мая.

Дневные температуры будут колебаться от +16°C до +26°C, а ночные от +4°C до +15°C. Это декада, когда не лишним будет зонтик, а солнечные очки будут вынуждены подождать своего времени.