Погода в Харькове на май 2025: зонтик в сумке и очки от солнца впрок

Фото Pexels Май в Харькове в 2025 году обещает быть метеорологически насыщенным — с кратковременными дождями, прохладными ночами и периодическим понижением температуры, которое заставит вспомнить о легких куртках. Подробнее о прогнозе погоды в Харькове на май 2025 года — читай в материале. Погода в Харькове на 1-10 мая Начало месяца встретит харьковчан изменчивой погодой: от солнечных дней до возможных дождей 4, 6, 7, 8 и 9 мая. Дневные температуры будут колебаться от +16°C до +26°C, а ночные от +4°C до +15°C. Это декада, когда не лишним будет зонтик, а солнечные очки будут вынуждены подождать своего времени. Читать по теме Погода в Днепре в мае 2025: солнце, грозы и другие сюрпризы весны Рассказываем, какой будет погода в Днепре в мае 2025 года и много ли будет дождей. Погода в Харькове на 11-20 мая Середина мая принесет более или менее стабильное тепло. Дневные температуры поднимутся до +22°C, ночи станут более мягкими — около +12-14°C. Осадки все еще будут продолжаться, и небо не слишком часто обрадует ясностью. Это время для пикников на природе с тентами и шатрами от дождя.Погода в Харькове на 21-31 мая Конец месяца — это уже почти лето. Дневные температуры будут достигать +24°C, а ночные — не опускаться ниже +15°C. Однако дождь прогнозируется еще довольно часто. Хотя учти, что это — долгосрочный прогноз и следует следить за текущими изменениями. Читай также: государственные праздники в мае 2025 года, полный список дат, и когда и сколько отдыхаем. Скриншот с сайта Meteofor.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине, Харьков Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter