Погода в Днепре в мае 2025: солнце, грозы и другие сюрпризы весны

Обычно май дарит предчувствие летней жары, хочется безоблачного неба и мягкого тепла.

Но в этом году синоптики готовы охладить этот оптимистичный настрой и обещают в Днепре месяц переменчивой погоды, иногда с грозовыми дождями, которые не дадут расслабиться.

Какая же будет погода в мае в Днепре — рассказываем подробно.

Погода в мае в Днепре: точный прогноз

Погода в Днепре в первую декаду месяца: 1-10 мая

Температура воздуха в первую декаду мая будет колебаться в пределах 18-20°C днем ​​и 8-13°C ночью. Небо будет оставаться преимущественно ясным, с лёгкой облачностью, но прохладный воздух напомнит, что до лета далеко.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, настоящего весеннего тепла в начале мая ждать не стоит, хотя к концу первой декады потеплеет, возможны осадки.

Погода в мае в Днепре во вторую декаду месяца: 11-20 мая

Во второй декаде мая погода в Днепре станет стабильнее. Температура повысится до 20-23°C днем, ночи потеплеют до 12-15°C. Иногда возможны кратковременные дожди.

Погода в Днепре в третью декаду месяца: 21-31 мая

Третья декада мая принесет летнее тепло. Температура будет держаться на отметках +23-24°C. Ночные минимумы также будут комфортными: +15-16°C. В третьей декаде синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди, возможны ливни.

В целом осадков, ожидается около 49 мм в месяц, это примерно пятнадцать дождливых дней.

Если сравнивать с прошлым годом, то статистика такова: май 2024 превысил стандартные показатели, со средней температурой 15-18°C, что на 1-1,5°C выше нормы. В Днепре почти весь месяц шли дожди, хотя первые дни были ясными с температурой до 26°C.

В этом году погоду на Днепропетровщине будут формировать разные воздушные массы: в начале месяца — прохладные северные, которые принесут понижение температуры, а ближе к концу — теплые южные, которые приблизят показатели к летней жаре.

В целом май 2025 года в Днепре обещает достаточно комфортную погоду. Он начнется с весенней прохлады, постепенно переходя к стабильному теплу, с периодическими дождями и изменениями температуры.

