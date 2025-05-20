Погода в Дніпрі у травні 2025: сонце, грози та інші сюрпризи весни

Зазвичай травень дарує передчуття літньої спеки, хочеться безхмарного неба і м’якого комфортного тепла.

Та цьогоріч синоптики трохи охолоджують ці оптимістичні настрої й обіцяють у Дніпрі місяць мінливої погоди, подекуди з грозовими дощами, які не дадуть розслабитися.

Якою ж буде погода у травні в Дніпрі — розказуємо детально.

Дізнайся також загальний прогноз на травень по Україні.

Погода у травні в Дніпрі: точний прогноз

Погода в Дніпрі у першу декаду місяця: 1-10 травня

Температура повітря в першу декаду коливається в межах 18-20°C вдень та 8-13°C вночі. Небо лишатиметься переважно ясним, з легкою хмарністю, але прохолодне повітря нагадає, що до літа далеко.

За прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, справжнього весняного тепла на початку травня чекати не варто, хоча під кінець першої декади потеплішає, можливі опади.

Погода у травні в Дніпрі у другу декаду місяця: 11-20 травня

У другій декаді травня погода стане більш стабільною. Температура підвищується до 20-23°C вдень, ночі потеплішають до 12-15°C. Іноді траплятимуться короткочасні дощі.

Погода в Дніпрі у третю декаду місяця: 21-31 травня

Третя декада травня принесе літнє тепло. Температура триматиметься на позначках +23-24°C. Нічні мінімуми також будуть комфортними: +15-16°C. В третій декаді синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, можливі зливи.

Загалом щодо опадів, очікується близько 49 мм за місяць, це приблизно п’ятнадцять дощових днів.

Якщо порівнювати з минулим роком, то статистика така: травень 2024 року перевищив стандартні показники, з середньою температурою 15-18°C, що на 1-1,5°C вище за норму. Тоді у Дніпрі майже весь місяць йшли дощі, хоча перші дні були ясними з температурою до 26°C.

Цьогоріч погоду на Дніпропетровщині формуватимуть різні повітряні маси: на початку місяця — прохолодні північні, які принесуть зниження температури, а ближче до кінця — теплі південні, які саме і наблизять показники до літньої спеки.

Загалом травень 2025 року у Дніпрі обіцяє доволі комфортну погоду. Він розпочнеться з весняної прохолоди, поступово переходячи до стабільного тепла, з періодичними дощами та змінами температури.

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У тексті: скриншот з сайту Аccuweather.

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