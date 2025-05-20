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Погода в Дніпрі у травні 2025: сонце, грози та інші сюрпризи весни

Ольга Петухова, редакторка сайту 20 Травня 2025, 09:45
погода в дніпрі травень
Фото Pixabay

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