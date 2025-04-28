Погода у Харкові на травень 2025: парасоля у сумці та окуляри від сонця про запас

​Травень у Харкові 2025 року обіцяє бути метеорологічно насиченим — з короткочасними дощами, прохолодними ночами та періодичним зниженням температури, яке примусить згадати про легкі куртки.

Детальніше про прогноз погоди у Харкові на травень 2025 року — читай у матеріалі.

Погода у Харкові на 1-10 травня

Початок місяця зустріне харків’ян мінливою погодою: від сонячних днів до можливих дощів 4, 6, 7, 8 та 9 травня.

Денні температури коливатимуться від +16°C до +26°C, а нічні — від +4°C до +15°C. Це декада, коли не зайвою буде парасоля, а сонячні окуляри поки що чекатимуть свого часу.

Погода у Харкові на 11-20 травня

Середина травня принесе більш-менш стабільне тепло. Денні температури піднімуться до +22°C, ночі стають м’якшими — близько +12-14°C. Опади все ще триватимуть, і небо не надто часто радуватиме ясністю. Це час для пікніків на природі з тентами та наметами від дощу.

Погода у Харкові на 21-31 травня

Кінець місяця — це вже майже літо. Денні температури сягатимуть +24°C, а нічні — не опускатимуться нижче +15°C. Проте дощитиме ще доволі часто. Хоча зваж на те, що це — довгостроковий прогноз і варто слідкувати за поточними змінами.

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Скриншот з сайту Meteofor.

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