Свята

Державні свята у травні 2025: повний список дат та коли й скільки відпочиваємо

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Квітня 2025, 17:30
календар державних свят на травень 2025
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