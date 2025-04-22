Державні свята у травні 2025: повний список дат та коли й скільки відпочиваємо

Травень — чи не найбагатший на державні свята серед усіх місяців року — їх аж двадцять, і кожна з дат унікальна своїм сенсом та історією.

Деякі, як День праці, ми відзначаємо, віддаючи данину давній традиції, а нові свята, що з’явилися в календарі в останні роки, свідчать про європейський вибір країни, наші цінності свободи та демократії.

Найголовніше, що потрібно знати про ці визначні події травня і повний календар державних свят — шукай у матеріалі.

Календар державних свят на травень 2025

Занотуй собі посилання на матеріал, щоб завжди мати під рукою підказку і бути в курсі історичних та сучасних подій травня. Цього місяця ми відзначаємо такі державні свята:

1 травня, четвер — День праці

— День праці 6 травня, вівторок — День піхоти

— День піхоти 8 травня, четвер — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

— День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років 9 травня, п’ятниця — День Європи

— День Європи 11 травня, неділя — День матері

— День матері 14 травня, середа — День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

— День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни 15 травня, четвер — День сім’ї та Міжнародний день сім’ї

четвер — День сім’ї та Міжнародний день сім’ї 17 травня, субота — День науки

— День науки 18 травня, неділя — День резервіста України, День пам’яті жертв політичних репресій, День боротьби за права кримськотатарського народу

— День резервіста України, День пам’яті жертв політичних репресій, День боротьби за права кримськотатарського народу 20 травня, вівторок — День банківських працівників

— День банківських працівників 21 травня, середа — День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

— День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття 23 травня, п’ятниця — День морської піхоти України

— День морської піхоти України 24 травня, субота — День слов’янської писемності і культури

— День слов’янської писемності і культури 25 травня, неділя — День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, День хіміка

— День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, День хіміка 29 травня, четвер — Міжнародний день миротворців

— Міжнародний день миротворців 31 травня, субота — День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.

Державні свята у травні 2025 року

1.05 — День праці

Державне свято, що бере початок з міжнародного робітничого руху 19 століття. В Україні збережене як день вшанування трудящих. Хоча нині більше асоціюється з початком весняних робіт, воно має історичне значення як символ боротьби за права працівників.

Затверджено у 2019 році, присвячується військовим Сухопутних військ України. Саме 6 травня — день святого Юрія Змієборця, покровителя воїнів, якого обрали символом мужності, витривалості та відваги піхотинців.

Це державне свято запровадили у 2015 році, щоб вшанувати жертв війни та переосмислити роль України у тому глобальному конфлікті. Символом дня є червоний мак. Цей день акцентує увагу не на тріумфі переможців, а на скорботі та пам’яті про загиблих.

9.05 — День Європи

З 2023 року офіційно перенесений на 9 травня для святкування разом з країнами ЄС. Свято свідчить про спільні європейські цінності та інтеграцію України у європейське співтовариство.

Святкуємо у другу неділю травня, висловлюємо вдячність матерям, говоримо про святість материнства, вшановуємо любов, жертовність і тепло матерів.

14.05 — День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Запроваджений у 2021 році, вшановує героїзм українців, які, ризикуючи життям, допомагали євреям врятуватися під час Голокосту.

15.05 — День сім’ї та Міжнародний день сім’ї

Говоримо про важливість родинних стосунків, стабільності, взаємопідтримки, відзначається в Україні у 2012 році.

17.05 — День науки

Присвячений українським науковцям, їхнім досягненням, які піднімають рейтинг держави на міжнародному рівні. Відзначається з 1997 року.

18.05 — три події:

День резервіста України — державне свято, яке відзначаємо з 2019 року, вшановуємо добровольців, які стали на захист країни.

День пам’яті жертв політичних репресій — відзначається з 2007 року у третю неділю травня. Символізує скорботу за мільйонами жертв сталінізму.

День боротьби за права кримськотатарського народу — нагадує про депортацію кримських татар 1944 року та боротьбу за їхні права, яка триває і нині.

20.05 — День банківських працівників

Запроваджений у 2004 році, акцентує увагу суспільства на внеску фахівців банківської сфери в утриманні фінансової стабільності країни, що особливо важливо під час повномасштабної війни.

21.05 — День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

Державне свято, яке символізує єдність народів, що живуть в Україні, підкреслює необхідність поважати культурні особливості та традицій різних етносів.

З 2018 року цього дня ми вшановуємо героїзм та стійкість морських піхотинців. Знаковий день для тих, хто захищає суверенітет України з моря і на суші.

24.05 — День слов’янської писемності і культури

Присвячений братам Кирилу та Мефодію — творцям слов’янської абетки. Відзначаємо разом з усіма слов’янськими країнами як свято мови, освіти й духовності.

25. 05 — два свята:

День Держслужби спецзв’язку та захисту інформації України — професійне свято працівників кібербезпеки та захисту інформаційної інфраструктури, яке переведене до рангу державних.

День хіміка — традиційне свято працівників хімічної промисловості, яке зазвичай відзначають в останню неділю травня.

29.05 — Міжнародний день миротворців

Відзначається ООН з 2003 року. В Україні цього дня вшановують військових і цивільних, які служили у миротворчих місіях світу.

31.05 — День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

Державне свято, присвячене всім, хто працює у книговидавничій сфері, працює над друком, розповсюджує літературу, і так формує український інтелектуальний простір.

Вихідні у травні 2025 року в Україні

Попри велику кількість державних свят, вихідні у травні 2025 року отримаємо лише за звичним календарем — по суботах та неділях.

Під час повномасштабної війни на додаткові святкові дні можуть розраховувати лише працівники недержавних підприємств та установ, і лише за умови, що буде відповідне рішення керівництва.

У травні 2025 відпочинок заплануй на вихідні: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 травня — усього дев’ять вільних днів.

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