Коли День матері 2026 в Україні: дата, традиції та історія свята

Мама — безумовно, найрідніша та найважливіша людина у житті кожного. Вона вчить нас найголовнішим навичкам у житті, першим словам та крокам.

Не дарма у світі створили свято, в яке ми висловлюємо шану і подяку нашим матерям. Коли День матері 2026 в Україні — читай в матеріалі.

Коли День матері 2026: дата

День матері — це сімейне свято, яке вважають одним із найвідоміших родинних свят в Україні.

Цього дня заведено не тільки дарувати подарунки своїм найріднішим, а й заходити до них у гості, спілкуватися та приділяти їм особливу увагу. У світі День матері святкують 13 травня.

Коли День матері в Україні 2026

В Україні відповідно до Указу Президента України від 10 травня 1999 року День матері відзначають у другу неділю травня. У 2026 році ця дата припадає на 10 травня.

Коли День матері 2026: історія свята

Ще у 1908 році громадянка США Анна Джервіс запропонувала заснувати День матерів. Однак це свято не несло такий позитивний характер, як зараз.

Мати жінки передчасно померла, тому Джервіс хотіла, щоб усі діти на цій землі щорічно вшановували своїх мам.

Багато років поспіль вона надсилала листи з ініціативою. Врешті-решт, жінка домоглася результату — у 1910 році штат Вірджинія перший визнав День матері офіційним святом.

Коли День матері: дата та суть

День матері називають святом вічності. Це свято зворушливе, адже більшість із нас з перших днів свого життя і до самої смерті несуть образ мами, яка все приймає і розуміє.

У День матері діти показують свою повагу та любов до матері, пишуть на її честь вірші, дарують подарунки та квіти. Також у цей день люди, які рано втратили матерів, приходять із квітами та свічками на їхні могили.

Більше про пам’ятні дати та свята травня дізнавайся з нашого іншого матеріалу: Календар державних та професійних свят на травень 2026.

