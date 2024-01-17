День сина в Україні: коли відзначають та привітання

День сина, День доньки, День матері та День батька — ці свята лиш нещодавно почали відзначати в Україні.
Міжнародний день сина в Україні не є офіційним святом. Але він об’єднує рідних і близьких людей та звертає увагу на цінність сім’ї. Про дату святкування, традиції та історію виникнення Дня сина — читай у нашому матеріалі.
Щорічно 22 листопада в Україні, як і у світі, відзначається День сина, присвячений сім’ям, у яких народилися хлопчики. У цю дату батьки вітають синів незалежно від віку.
За однією з версій, концепція Міжнародного дня сина з’явилася у 2014 році за пропозицією Guardian News & Media Limited під час святкування Міжнародного дня чоловіків, що також відзначається в листопаді.
Метою цього дня було створення сімейного свята, привітання своїх синів удома, щоб передати їм основні навички, які є незамінними для їхнього майбутнього.
Ця ініціатива покликана допомогти хлопчикам стати такими чоловіками, якими вони прагнуть бути: самодостатніми, здатними до самостійного життя.
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Мій милий сину, зі святом! Ти для мене завжди був та залишаєшся найбільшим даром у моєму житті. Ти — моя гордість та велика любов. Нехай тебе завжди супроводжує щастя, здоров’я, успіхи та невичерпна енергія. Мрій, та досягай задуманого. Люблю тебе, мій сину.
Дорогий синочку, нехай твоє життя наповнюватиметься лише радісними подіями, блискучими успіхами та позитивними емоціями! Бажаю, щоб ти завжди був щасливою людиною, яка цінує і любить кожну мить свого життя! Нехай усе, чого прагнеш, втілиться в реальність, а я тебе обов’язково підтримаю! Люблю тебе всім серцем, любий сину!
Дорогий сину, з Днем сина тебе! Нехай цей день буде наповнений теплом, увагою та радістю. Ти важливий для нас, і ми пишаємось, що ти наш син!
Дорогий мій синочку, зі святом! Будь завжди таким оптимістичним та з відкритою душею. Нехай у тебе будуть чуйні друзі. Справжня дружба — це щастя. Будь успішним у справах і досягай висот. Нехай здійснюються мрії, плани та проекти. Будь безмежно щасливим в особистому житті. Нехай Бог оберігає тебе на всіх життєвих дорогах і допомагає тобі у всіх твоїх починаннях. Я завжди підтримуватиму тебе!
З Днем сина я тебе вітаюВід душі тобі бажаю:Лиш карпатського здоров’я,Сміху, радості, тепла,Щоби рідні були порядІ звичайно же — добра!
Синочку любий, рідний мій,Найкращий подарунок мій.
Я кожен день тобі бажаю,Я кожен день тебе чекаю.
Хай доля щастя подарує,Нехай шанують тебе всюди.
Зі святом я тебе вітаю,Й молитвою оберігаю.
У кожному слові, у кожнім рядочкуДобра тобі зичу й любові, синочку,Що в світі найкраще — в бажання вплітаю!Щасливим будь, синку! Цілую! Вітаю!
Фото: Pexels
Відзначати чи не відзначати — кожен вирішує для себе. Є одна незаперечна істина — наші діти для нас найцінніше, що ми маємо. Любити, плекати, радіти за них — це прояв кожного дня, кожної миті.
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