День сина в Україні: коли відзначають та привітання

День сина, День доньки, День матері та День батька — ці свята лиш нещодавно почали відзначати в Україні.

Міжнародний день сина в Україні не є офіційним святом. Але він об’єднує рідних і близьких людей та звертає увагу на цінність сім’ї. Про дату святкування, традиції та історію виникнення Дня сина — читай у нашому матеріалі.

Коли День сина в Україні

Щорічно 22 листопада в Україні, як і у світі, відзначається День сина, присвячений сім’ям, у яких народилися хлопчики. У цю дату батьки вітають синів незалежно від віку.

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Історія виникнення Дня сина

За однією з версій, концепція Міжнародного дня сина з’явилася у 2014 році за пропозицією Guardian News & Media Limited під час святкування Міжнародного дня чоловіків, що також відзначається в листопаді.

Метою цього дня було створення сімейного свята, привітання своїх синів удома, щоб передати їм основні навички, які є незамінними для їхнього майбутнього.

Ця ініціатива покликана допомогти хлопчикам стати такими чоловіками, якими вони прагнуть бути: самодостатніми, здатними до самостійного життя.

Привітання до Дня сина

***

Мій милий сину, зі святом! Ти для мене завжди був та залишаєшся найбільшим даром у моєму житті. Ти — моя гордість та велика любов. Нехай тебе завжди супроводжує щастя, здоров’я, успіхи та невичерпна енергія. Мрій, та досягай задуманого. Люблю тебе, мій сину.

***

Дорогий синочку, нехай твоє життя наповнюватиметься лише радісними подіями, блискучими успіхами та позитивними емоціями! Бажаю, щоб ти завжди був щасливою людиною, яка цінує і любить кожну мить свого життя! Нехай усе, чого прагнеш, втілиться в реальність, а я тебе обов’язково підтримаю! Люблю тебе всім серцем, любий сину!

***

Дорогий сину, з Днем сина тебе! Нехай цей день буде наповнений теплом, увагою та радістю. Ти важливий для нас, і ми пишаємось, що ти наш син!

***

Дорогий мій синочку, зі святом! Будь завжди таким оптимістичним та з відкритою душею. Нехай у тебе будуть чуйні друзі. Справжня дружба — це щастя. Будь успішним у справах і досягай висот. Нехай здійснюються мрії, плани та проекти. Будь безмежно щасливим в особистому житті. Нехай Бог оберігає тебе на всіх життєвих дорогах і допомагає тобі у всіх твоїх починаннях. Я завжди підтримуватиму тебе!

***

З Днем сина я тебе вітаю

Від душі тобі бажаю:

Лиш карпатського здоров’я,

Сміху, радості, тепла,

Щоби рідні були поряд

І звичайно же — добра!

***

Синочку любий, рідний мій,

Найкращий подарунок мій.

Я кожен день тобі бажаю,

Я кожен день тебе чекаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

Зі святом я тебе вітаю,

Й молитвою оберігаю.

***

У кожному слові, у кожнім рядочку

Добра тобі зичу й любові, синочку,

Що в світі найкраще — в бажання вплітаю!

Щасливим будь, синку! Цілую! Вітаю!

Відзначати чи не відзначати — кожен вирішує для себе. Є одна незаперечна істина — наші діти для нас найцінніше, що ми маємо. Любити, плекати, радіти за них — це прояв кожного дня, кожної миті.

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