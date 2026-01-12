День доньки 2026: дата, історія та традиції свята

Доньки — усі такі різні, але кожна особлива по-своєму. Вони дарують радість та приводи для гордості для батьків. День доньки за останні роки широко набув популярності та безсумнівно є дуже важливим святом для батьків та їхніх донечок.

Він спонукає привітати своїх дочок і подякувати їм за всі ті емоції, що вони приносять у життя батьків. Коли святкують День доньки у 2026 році та яка історія походження цього свята — читай у матеріалі.

Коли святкують День доньки у 2026

Узагалі, в Україні є дві дати цього свята: Всесвітній — 12 січня і Міжнародний — 25 квітня. У нашій країні День доньки традиційно відзначають саме 25 квітня. Цього року дата припадає на п’ятницю.

В Україні це неофіційне свято, але з кожним роком стає дедалі популярнішим серед українців. Та навіть будній день не зможе завадити гарно провести час із дочкою.

Історія свята

Достеменно невідомо, звідки походить це свято, а в інтернеті можна знайти чимало версій його появи. Та головна версія започаткування свята походить з Індії. Саме у цій країні вирішили запровадити День доньки після ініціативи індійських чоловіків. У такий спосіб вони хотіли вшанувати своїх дочок.

Ймовірно, цей день вирішили започаткувати після тренування в YMCA. За чашкою чаю Гурчаран Сінгх Бхатій, Чаран Кхер, Дідар Сінгх Панн та Сатьє Дас вирішили, що треба якось вшанувати своїх дочок.

Традиції святкування Дня доньки в Україні

Традиційно це свято проводять у сімейному колі. Батьки вітають своїх дочок та дякують їм за позитив, щастя та гордість. Також буває, що цей день проводять у колі близьких на природі, наприклад, у лісі чи в парку.

Крім того, батьки можуть привітати свою доньку та зробити їй якийсь подарунок, наприклад, квіти, прикраси, одяг, парфуми тощо.

