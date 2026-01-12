День дочери 2026: дата, история и традиции праздника

Дочери — все такие разные, но каждая особенна по-своему. Они дарят радость и поводы для гордости для родителей. День дочери за последние годы широко приобрел популярность и несомненно является очень важным праздником для родителей и их дочерей.

Он имеет целью поздравить своих дочерей и поблагодарить их за все те эмоции, которые они приносят в жизнь родителей. Когда празднуют День дочери в 2026 году и какова история происхождения этого праздника — читай в материале.

Когда празднуют День дочери в 2026 году

Вообще, в Украине есть две даты этого праздника: Всемирный — 12 января и Международный — 25 апреля. В нашей стране День дочери традиционно отмечают именно 25 апреля. В этом году эта дата приходится на пятницу.

В Украине это неофициальный праздник, но с каждым годом становится все более популярным среди украинцев. Но даже будний день не сможет помешать хорошо провести время с дочерью.

История праздника

Точно неизвестно, откуда происходит этот праздник, а в интернете можно найти немалое количество версий его появления. Но главная версия начала праздника происходит из Индии. Именно в этой стране решили ввести День дочери после инициативы индийских мужчин. Таким образом они хотели почтить своих дочерей.

Вероятно, этот день решили начать после тренировки в YMCA. За чашкой чая Гурчаран Сингх Бхатий, Чаран Кхер, Дидар Сингх Панн и Сатье Дас решили, что надо как-то почтить своих дочерей.

Традиции празднования Дня дочери в Украине

Традиционно этот праздник проводят в семейном кругу. Родители поздравляют своих дочерей и благодарят их за позитив, счастье и гордость. Также бывает, что этот день проводят в кругу близких на природе, например в лесу или в парке.

Кроме того, родители могут поздравить свою дочь и сделать ей какой-то подарок, например, цветы, украшения, одежду, духи и т. п.

