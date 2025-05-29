Токио, Венеция, Бали и не только: куда и почему не стоит ехать на отдых в 2025 году

Некоторые места страдают под тяжестью собственной славы. И это действительно так. Ибо кто не выстаивал очереди на Эйфелеву башню или не хотел прокатиться на лодках в Венеции? Но выдержать наплыв туристов бывает невыносимо тяжело, а километровые очереди к достопримечательностям быстро надоедают.

Если не хочешь в 2025 году мириться с большими толпами, то Express собрали перечень стран, которые лучше оставить вне своего тревела-списка.

Куда не стоит ехать в 2025 году: переполнены туристами страны и места

Эти места популярны не зря — там действительно очень хорошо, а их историческое значение трудно переоценить. Но на этот раз тебе придется выбросить из планов Италию, Испанию и Японию. Еще некоторые места на северном побережье Шотландии.

По мнению издания, рост количества туристов приводит к потребности в большом количестве туалетов и кемпингов, которые местные общины не могут быстро построить. А дороги в определенные места перегружены транспортом.

Этот список также ставит цель пролить свет на другие популярные направления, страдающие от чрезмерного туризма.

Например, остров Бали столкнулся с “пластиковым апокалипсисом” в виде мусора, в то время как сицилийский город Агридженто борется с острой нехваткой воды из-за резкого увеличения количества посетителей.

Городские власти города Оахака в Мексике выразили обеспокоенность из-за культурной комодификации (превращение в товар всех элементов городской структуры) вследствие чрезмерного количества туристов.

Досталось и Японии, поскольку Токио и Киото настолько переполнены, что сложно ориентироваться в основных туристических местах. И это не говоря о резком росте стоимости жизни для местных жителей, связанном с таким высоким спросом.

Между тем путешественники могут подумать, что места по типу Барселоны, Венеции и Канарских островов стоит посещать снова и снова. Однако исследование подчеркнуло рекордный пик туристов в Европе.

По данным Европейской туристической комиссии, только в первом квартале 2024 года количество посетителей было на 7,2 процента выше, чем до пандемии.

Этот чрезмерный туризм заставляет местных жителей протестовать и требовать ограничения количества посетителей. Ведь вместе с деньгами туристы привозят тонны мусора, нагрузку на инфраструктуру, общее повышение цен на товары не только для иностранцев, но и для местных и т.д.

А полный список мест, которым стоит оставить покой в ​​2025 году выглядит так:

Бали, Индонезия;

Барселона и Майорка, Испания;

Канарские острова;

Венеция, Италия;

Агридженто, Сицилия, Италия;

Лиссабон, Португалия;

Ко Самуи, Таиланд;

Британские Виргинские острова;

Керала, Индия;

Киото и Токио, Япония;

Оахака, Мексика;

северное побережье Шотландии.

А чтобы хорошо отдохнуть, необязательно ехать на другой край планеты. В Украине немало интересных мест. Мы рассказывали, куда поехать в Украине на выходные.

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