Море, солнце, all inclusive: бюджетные направления для отдыха в 2025 году

Отдых по системе всё включено ассоциируется с высокими затратами, но в 2025 году туристы могут найти доступные курорты, предлагающие комфорт и качественный сервис.

Эксперты Travel Supermarket проанализировали цены и определили лучшие туристические направления, сочетающие доступность и высокий уровень обслуживания.

При расчёте стоимости учитывались цены на туры продолжительностью семь дней в летний сезон. Исследование основывается на вылетах из Лондона, однако украинские туристы могут значительно сэкономить, выбирая рейсы из Польши или других соседних стран.

Даламан, Турция

Этот курорт расположен в провинции Мугла, на юго-западе Турции. Он славится живописными пляжами, чистым морем и горными пейзажами.

Популярные развлечения: рафтинг, яхтинг, морские экскурсии, посещение античных городов.

Стоимость семидневного тура: от 400 фунтов стерлингов (≈ 21 000 грн).

Что посмотреть:

Грязевые термальные источники Сарыгерме;

Пляж Изтузу;

Руины античного города Каунос.

Майорка, Испания

Самый крупный остров Балеарского архипелага привлекает туристов пляжами с бирюзовой водой, европейским уровнем сервиса и уникальной архитектурой. Здесь можно совмещать пляжный отдых с культурными экскурсиями.

Стоимость семидневного тура: 540 фунтов стерлингов (≈ 28 000 грн).

Что посмотреть:

Пляжи Плайя-де-Муро, Кала-Мескида, Са-Калобра;

Собор Ла-Сеу в Пальме;

Королевский дворец Альмудайна.

Мальта

Эта средиземноморская страна сочетает пляжный отдых, исторические достопримечательности и активный туризм. Благодаря тёплому климату и развитой туристической инфраструктуре, Мальта остаётся популярным направлением среди путешественников.

Стоимость семидневного тура: от 425 фунтов стерлингов (≈ 22 000 грн).

Что посмотреть:

Древние мегалитические храмы;

Старинные форты Биргу;

Лазурное окно (Blue Grotto);

Средневековый город Мдина.

В 2025 году лучшие направления для отдыха по системе всё включено — это Даламан, Майорка и Мальта. Они предлагают высокий уровень сервиса, живописные пляжи и широкий выбор развлечений по доступной цене. Это позволяет туристам наслаждаться комфортным отдыхом, не тратя лишнего.

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