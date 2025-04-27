Море, солнце, all inclusive: бюджетные направления для отдыха в 2025 году

Фото Pexels Отдых по системе всё включено ассоциируется с высокими затратами, но в 2025 году туристы могут найти доступные курорты, предлагающие комфорт и качественный сервис. Эксперты Travel Supermarket проанализировали цены и определили лучшие туристические направления, сочетающие доступность и высокий уровень обслуживания. При расчёте стоимости учитывались цены на туры продолжительностью семь дней в летний сезон. Исследование основывается на вылетах из Лондона, однако украинские туристы могут значительно сэкономить, выбирая рейсы из Польши или других соседних стран. Даламан, Турция Этот курорт расположен в провинции Мугла, на юго-западе Турции. Он славится живописными пляжами, чистым морем и горными пейзажами. Фото: Pexels Популярные развлечения: рафтинг, яхтинг, морские экскурсии, посещение античных городов. Стоимость семидневного тура: от 400 фунтов стерлингов (≈ 21 000 грн).Что посмотреть: Грязевые термальные источники Сарыгерме; Пляж Изтузу; Руины античного города Каунос. Майорка, Испания Самый крупный остров Балеарского архипелага привлекает туристов пляжами с бирюзовой водой, европейским уровнем сервиса и уникальной архитектурой. Здесь можно совмещать пляжный отдых с культурными экскурсиями. Фото: Pexels Стоимость семидневного тура: 540 фунтов стерлингов (≈ 28 000 грн). Что посмотреть: Пляжи Плайя-де-Муро, Кала-Мескида, Са-Калобра; Собор Ла-Сеу в Пальме; Королевский дворец Альмудайна. Читать по теме Куда поехать зимой в Европу: места для разного отдыха Узнай, где можно отдохнуть в Европе и чем заняться в отпуске. Мальта Эта средиземноморская страна сочетает пляжный отдых, исторические достопримечательности и активный туризм. Благодаря тёплому климату и развитой туристической инфраструктуре, Мальта остаётся популярным направлением среди путешественников. Фото: Pexels Стоимость семидневного тура: от 425 фунтов стерлингов (≈ 22 000 грн). Что посмотреть: Древние мегалитические храмы; Старинные форты Биргу; Лазурное окно (Blue Grotto); Средневековый город Мдина. В 2025 году лучшие направления для отдыха по системе всё включено — это Даламан, Майорка и Мальта. Они предлагают высокий уровень сервиса, живописные пляжи и широкий выбор развлечений по доступной цене. Это позволяет туристам наслаждаться комфортным отдыхом, не тратя лишнего. Ранее мы писали о странах, которые лучше избегать для путешествий из-за угроз безопасности и нестабильной ситуации. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отдых, Отпуск, Испания, Путешествия, Мир, Турция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter