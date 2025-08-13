Що таке лудоманія: чому люди летять у боргову яму “без гальм”

Останнім часом казино або будь-які інші азартні ігри набирають все більшої популярності серед молоді. Частина людей може вчасно зупинитися і не бути залежною, та інша частина, на жаль, втрачає себе.

Що таке лудоманія, як вона виникає та як з нею боротися — читай у матеріалі.

Що таке лудоманія: залежність від втрати грошей

Лудоманія, або ігрова залежність, — це психічний розлад у поведінці людини, що характеризується нездатністю зупинитися та втратою контролю над грою, незважаючи на негативні наслідки.

Це стан, коли азартні ігри, такі як казино, ставки, лотереї, ігри з платними елементами або торгівля на біржі, стають нав’язливою ідеєю та змушують гравця витрачати щораз більше грошей зі сподіванням на великий виграш “у наступній грі”.

Лудоманія — це хвороба чи ні: її причини та наслідки

У медицині будь-яка залежність є хворобою. Тож так, лудоманія — це хвороба, яка піддається лікуванню.

Причини лудоманії

Як стверджує Profi-Detox, психотерапевти порівнюють лудоманію з алкоголізмом та наркозалежністю — все через схожість нейропсихологічного механізму формування залежності.

Розлад з’являється поступово:

виграшна ситуація — людина відчуває смак перемоги й у неї виникає бажання спробувати ще раз, адже це були надто легкі гроші;

програшна ситуація — якщо після виграшної ігроман одразу програє, а часто це відбувається вже з більшою сумою, то виникає бажання відігратись.

Після програшної ситуації гравця важко спинити, адже всі азартні ігри створені саме таким чином, щоб ти віддав (-ла) якомога більше грошей. Якщо людину вчасно не зупинити, то у неї утворюється відчуття нерозсудливості та несправедливості.

У цей момент лудоман упевнений, що всі обставини та оточення, що перешкоджають виграшу, стають ворогами. У такі моменти людина готова красти гроші у близьких, а іноді вбити “ворога”, щоб досягти власної мети.

Наслідки лудоманії

Насамперед для ігромана наслідки від залежності будуть катастрофічними.

Найчастіші з них:

проблеми з психічним здоров’ям — через часті програші можуть виникати суїцидальні думки, тривожність, депресія;

фінансові проблеми, серед яких борги та втрата майна;

труднощі зі спілкуванням з близькими, друзями;

проблеми з законом — у разі крадіжок, вбивств тощо.

Як допомогти близькій людині, яка має лудоманію

Лудоманія в Україні стала серйозною проблемою за останні 5 років. У зв’язку з цим, Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації, як допомогти близькій людині, яка має лудоманію:

Бути терплячим та підтримувати — слід поговорити про цю проблему та намагатись визнати її. Знайти допомогу — перш за все спілкування зі спеціалістами: вони скоординують ваші дії та запропонують корисні поради і рекомендації щодо лікування лудоманії. Не звинувачувати та не засуджувати — намагатись зберігати здорові стосунки та уникати конфліктів. Не слід переконувати близьку людину лікуватись, лише вона сама може ухвалити рішення про те, щоб змінити своє життя на краще, і звернутись по допомогу.

Як боротися з лудоманією самостійно

Якщо ти визнав (-ла) що маєш ігрову залежність — звертайся до спеціалістів. Ступінь залежності є різною, і не кожну можна вирішити самолікуванням. Навіть за найменших проявів лудоманії, спеціаліст надасть найкращі рекомендації, за яких можна буде уникнути майбутнього розвитку хвороби.

Важливо пам'ятати, що кожна залежність виліковна.

