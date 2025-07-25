Государственное агентство PlayCity продолжает активно бороться с нелегальной рекламой азартных игр в Украине.

После тщательного мониторинга популярных Telegram-каналов было выявлено, что канал Труха Украина систематически размещал рекламу казино и азартных игр, нарушая действующее законодательство.

В результате, на владельца канала Труха наложили штраф в размере 4,8 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Минцифры.

Какие нарушения обнаружили специалисты PlayCity?

В ходе проверки специалисты PlayCity зафиксировали ряд серьёзных нарушений:

Систематическая незаконная реклама: канал регулярно публиковал материалы, рекламирующие азартные игры.

канал регулярно публиковал материалы, рекламирующие азартные игры. Отсутствие регистрации: Труха Украина не зарегистрирована в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным условием для легального размещения рекламы.

Манипулятивные высказывания: в рекламных сообщениях использовались фразы, вводящие в заблуждение, например, “выиграла 2100 грн со 100” или “подписчик забрал 17 тысяч”. Это создаёт иллюзию лёгкого выигрыша.

в рекламных сообщениях использовались фразы, вводящие в заблуждение, например, “выиграла 2100 грн со 100” или “подписчик забрал 17 тысяч”. Это создаёт иллюзию лёгкого выигрыша. Отсутствие предупреждения о лудомании: не было никаких предупреждений о рисках развития игровой зависимости (лудомании), что является требованием закона.

не было никаких предупреждений о рисках развития игровой зависимости (лудомании), что является требованием закона. Реклама без договоров: реклама размещалась без официальных договоров с лицензированными организаторами азартных игр.

Сигнал для других блогеров

Этот случай с Труха Украина — первый, но далеко не последний шаг PlayCity в борьбе с нелегальной рекламой.

Это чёткий сигнал для всех блогеров и владельцев Telegram-каналов: закон един для всех, и каждое нарушение повлечёт за собой последствия.

PlayCity заявляет, что будет действовать решительно, чтобы защитить украинцев от мошенничества и негативных последствий незаконной рекламы азартных игр.

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