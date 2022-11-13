Говорити, не можна мовчати! Які докази має надати жертва сексуального насилля

У війні проти українців військовий РФ використовує не зброю, а терор мирного населення нашої держави. Жахливі свідчення є доказом того, що сексуальне насилля під час війни є не поодиноким випадком, а стихійним явищем у російській армії.
Зовсім мало постраждалих від сексуального насилля звертаються до правоохоронних органів, і у кожного є на те власні причини: страх осуду, небезпека для життя рідних та близьких, бажання якнайшвидше забути про пережите.
Але правоохоронці закликають: не мовчіть! Адже кожен російський військовий, який був причетним до воєнних злочинів в Україні, понесе покарання. А свідчення людей допомагають встановлювати особи тих, хто заподіяв звірства українцям. Фонд Маша розповів, які докази може надати жертва сексуального насилля.
За інформацією Фонду Маша, свідчення потерпілої/потерпілого уже є достатнім доказом вчиненого злочину. І доводити відсутність згоди на ті речі, які вчиняли з людиною росіяни — не потрібно.
Варто лише показати наявність примусового середовища: окупація, полон чи присутність військових на території, де проживає людина.
Варто лише показати наявність примусового середовища: окупація, полон чи присутність військових на території, де проживає людина.
Як докази також можна надати копії звітів міжнародних організацій про звірства російських окупантів в Україні під час бойових дій. Всі ці документи можуть знайти у відкритому доступі в Інтернеті.
Для збору фактів сексуального насильства як злочину проти людяності, потрібно довести системність та широкомасштабність вчинення таких злочинів. А головне — збирати докази вчинення сексуального насилля мають правоохоронні органи, а не потерпілі.
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Повідомити про злочин можна не лише особисто, адже це може загрожувати безпеці потерпілих. Спеціально для таких випадків в Україні розробили Telegram-бот, через який можна повідомити про сексуальний злочин. Там же тобі можуть надати психологічну допомогу.
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