Не мовчи — заради себе та інших: бот для постраждалих від сексуального насилля під час війни

Сексуальне насильство стало зброєю росіян проти мирного населення, бо у збройному протистоянні війська РФ програють.

На жаль, дуже мало постраждалих через сексуальне насилля звертаються до правоохоронних органів — це відбувається з різних причин: страх зустрітися із нерозумінням чи висміюванням, страх розплати у місцях, де є багато колаборантів, бажання якнайшвидше забути про все, що відбулося.

Водночас саме момент звернення кожної жертви до відповідних установ сприяє пошукам кожного, хто причетний до сексуальних злочинів в Україні.

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Аби зробити такий процес менш болісним та простішим, Офіс Генерального прокурора разом із Ла Страда-Україна запустив чат-бот для постраждалих від сексуального насильства в умовах війни.

Цей спільний проект створений для допомоги всім постраждалим українцям і свідкам злочинів.Тому кожен і кожна, хто внаслідок російської агресії стикнувся з сексуальним насильством, має право на повагу й підтримку.

За допомогою чат-боту в Telegram можна дізнатися, що саме вважається сексуальним насильством, куди звертатися по допомогу та як безпечно повідомити про злочин.

Усі повідомлення конфіденційні. За допомогою чат-боту можна подати заяву про злочин, але тільки ви вирішуєте, чи хочете вказати своє ім’я і контакти або просто розповісти про факт злочину, — пояснюють творці.

До речі, від сьогодні в Україні набуває чинності Стамбульська конвенція: про що вона та чому українцям так важлива її дія читай у матеріалі.

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