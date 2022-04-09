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Сексуальне насильство не підлягає амністії — правозахисниця про злочини окупантів та відповідальність за них

Вікторія Мельник, практикантка сайту 09 Квітня 2022, 17:30
Лариса Денисенко розповіла про масові злочини окупантів та про відповідальність за них
Фото: Unsplash

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