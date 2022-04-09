Сексуальне насильство не підлягає амністії — правозахисниця про злочини окупантів та відповідальність за них

Рускій мір багатий на подарунки для українського народу. Військові залишають по собі не лише демілітаризовані домівки та будинки українців — вони також “денацифікують” наших мирних людей під час евакуацій чи коли вони втікають від бомб та ракет.
Росіяни “деукраїнізують” нашу націю, не минаючи жінок і дітей: тих, хто може народити “нацистів” і тих, хто має віддати своє життя замість життів “дєтєй Данбаса”. Долями останніх, до речі, дуже люблять маніпулювати російські пропагандисти, хоча життя їх позбавляли ті ж російські військові.
Про збір фактів зґвалтувань та про ймовірність покарання росіян за їхні злочини на нашій землі розповідає адвокатка, правозахисниця, співзасновниця Асоціації жінок-юристок України ЮрФем та письменниця Лариса Денисенко.
— Я наполягаю на тому, що все це повномасштабне вторгнення є не просто війною, не просто воєнним злочином, а геноцидом українського народу.
Публічні виступи, риторика, коментарі вищого керівництва Росії вказують на процес “деукраїнізації”. Це заперечення існування кожного з нас як людини, як нації, це націленість на знищення і вбивство.
Буча, Бородянка, Маріуполь, Херсон — тут далеко не всі назви. Кожне окуповане місто, містечко, село — воєнні злочини, і в такій реальності ми всі живемо.
Буча, Бородянка, Маріуполь, Херсон — тут далеко не всі назви. Кожне окуповане місто, містечко, село — воєнні злочини, і в такій реальності ми всі живемо.
За словами правозахисниці, неможливо перелічити усіх злочинів РФ на території України.
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— Ви знаєте, дуже показовий факт, на мій погляд, коли адвокати РФ у Міжнародному суді ООН відмовилися від подальшого співробітництва з цією країною, і висловили жаль, що не зробили цього після анексії Криму.
Повірте мені як адвокатці, наш професійний обов’язок — забезпечувати захист будь-якому злочинцю, попри всі наші моральні внутрішні установки.
Якщо мої колеги відмовляються, то йдеться навіть не про воєнних злочинців, це — абсолютне зло.
Якщо мої колеги відмовляються, то йдеться навіть не про воєнних злочинців, це — абсолютне зло.
— Зараз я працюю з чотирма жінками, історія кожної — суцільний біль. Я не можу ділитися деталями, але повірте людині, котра займалася справами сексуального насильства в мирні часи, і це завжди було важко, нестерпно, то те, що я чую зараз, виходить за рамки звичайного кримінального злочину.
Сексуальне насильство як воєнний злочин належить до тієї категорії злочинів, до котрої не застосовується амністія.
Сексуальне насильство як воєнний злочин належить до тієї категорії злочинів, до котрої не застосовується амністія.
— Є міжнародні протоколи ООН, розуміння і дотримання яких, ухвалення чітких алгоритмів виконання становлять систему комплексного підходу безпеки, захисту, розслідування, документування, правової та медичної допомоги, реабілітаційних механізмів для тих, хто вижив після цього злочину.
Ми вперше стикнулися — і як держава, і як волонтери, громадянське суспільство — з такими звірствами, з таким масштабом. І зараз йде робота за всіма напрямами. Головне, щоб тим, хто вижив, не завдали шкоди, щоб була повага і безпека.
Ми вперше стикнулися — і як держава, і як волонтери, громадянське суспільство — з такими звірствами, з таким масштабом. І зараз йде робота за всіма напрямами. Головне, щоб тим, хто вижив, не завдали шкоди, щоб була повага і безпека.
Мені видається, що всім це зрозуміло, всі працюють дуже делікатно, чутливо, обмінюються думками, порадами. У цей процес включені іноземні польові й наукові експерти ти експертки.
— Існує єдиний портал для збору даних щодо всіх воєнних злочинів. Туди надходить різна інформація, і надходитиме далі. Певні злочини будуть розглядатися українськими судами.
Ці злочини не мають терміну давності. Людина, котра зараз не готова в силу різних обставин свідчити, може бути впевнена, що її голос не зникне в історичному галасі, її голос стане рядком у вироку проти того, хто чинив цей злочин.
Ці злочини не мають терміну давності. Людина, котра зараз не готова в силу різних обставин свідчити, може бути впевнена, що її голос не зникне в історичному галасі, її голос стане рядком у вироку проти того, хто чинив цей злочин.
Навіть зараз є відкриті дані, що дозволяють ідентифікувати цих паскуд, так і командування, яке зробило зґвалтування зброєю, яке зробило це звірство порядком і традицією поведінки окупаційних військ.
— Якщо говорити про міжнародне кримінальне правосуддя, то саме робота Міжнародного трибуналу по колишній Югославії (матеріал, з яким він працював), вказав на те, що сексуальне насильство це — воєнний злочин, злочин проти людяності.
Також правозахисниця закликає співвітчизників не опускатися до такого ж рівня, як загарбники: не чинити жодних сексуальних дій та й навіть слів, що можуть поранити вразливу жіночу душу, не говорити.
А що ще не слід говорити постраждалим від війни — читай у матеріалі.