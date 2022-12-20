Дома расстреливали в упор, а в школе устроили пыточную — жители Любимовки рассказывают о семи месяцах оккупации

Убивали, пытали и мародерили — вот что делали российские военные месяцами в Любимовке Херсонской области. А все, к чему не могли прикоснуться, оккупанты уничтожали прицельными выстрелами.

Местные сравнивают российскую оккупацию с пленом. Российские боевики не разрешали людям хоронить погибших на кладбище, намеренно отбирали запасы пищи, а подвалы местной школы превратили в пыточную.

В селе буквально нет здания, которое не было бы разбито вражескими снарядами. Россияне из танков в упор целили по мирному населению. Мы расскажем, как освобожденная Любимовка приходит в себя после оккупации.

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Жительница Любимовки Татьяна с ужасом вспоминает тот день, когда в село вошли россияне. Она работала в местной школе, в которой оккупанты устроили свой штаб. Они грузовиками вывозили технику из учебного заведения. По словам женщины, воровали все, что видели.

В школе россияне забрали всю аппаратуру. Если не выносили, просто разрушали. Так же поступали и в домах людей, — рассказывает Татьяна.

На смену мародерам пришли убийцы. Россияне месяцами держали в страхе жителей села. Забирали местных в пыточную, сделанную в подвале школы.

Кроме того, каждый день обстреливали отдельные районы Любимовки. Некоторые семьи просто не могли выехать, обещанные “зеленые коридоры” россиян оказались ловушкой. Так оккупанты разрушили дом Анастасии. Она говорит, что сейчас вся Украина в такой беде, но уверена, что все удастся отстроить, главное — чтобы здоровье было.

Семь месяцев россияне занимались и моральным террором: намеренно отбирали у местных еду и сжигали запасы продуктов прямо на глазах. Осенью во время первого контрнаступления ВСУ освободили Любимовку.

На освободившихся территориях открываются новые и жестокие военные преступления оккупантов. Ранее мы рассказывали о сексуальном насилии россиян в Херсонской области.

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